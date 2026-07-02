پایان دومین تورنمنت ۱۰۰۰ امتیازی تنیس بانوان در ساری

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره رقابت‌های هزار امتیازی تنیس بانوان کشور عصر پنجشنبه به میزبانی مجموعه تنیس ساری پایان یافت و در پایان، یاسمن یزدانی موفق شد جام قهرمانی بخش انفرادی این مسابقات را بالای سر ببرد.

در رقابت‌های بخش دو نفره، تیم یاسمن یزدانی و هانا سلطانی با ارائه نمایشی برتر، مقابل تیم الهه ظفرخواه و آیلین محمدیان‌فر به برتری رسیدند و عنوان نخست این بخش را کسب کردند.

در جدول انفرادی نیز هانا سلطانی با شکست فائزه عرفان‌منش و یاسمن یزدانی با غلبه بر کیمیا ثاقب تهرانی راهی دیدار نهایی شدند. در مسابقه فینال، یزدانی عملکرد موفق خود را تکمیل کرد و با شکست هانا سلطانی، عنوان قهرمانی دومین تورنمنت هزار امتیازی سال را به دست آورد.

این مسابقات دومین رویداد هزار امتیازی تنیس بانوان در سال جاری بود که با حضور ۸۳ تنیسور و جایزه نقدی ۱۲۵ میلیون تومانی در ساری برگزار شد. نخستین دوره این رقابت‌ها نیز با حضور ۱۰۶ تنیسور از پنجم تا سیزدهم خردادماه در آکادمی تنیس بابک برگزار شده بود.

سرداوری این مسابقات را الهه ربیعی، سرداور نشان سفید کشور، بر عهده داشت و هانیه نوری نیز مدیریت اجرایی این رویداد را انجام داد.