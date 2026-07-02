به گزارش خبرنگار مهر، جواد سلطانی کاظمی ظهر امروز پنجشنبه در نشست بررسی دوضعیت عملیاتی منابع آب در مناطق پاییندست سد کرخه اظهار کرد: با توجه به جذابیتهای اقتصادی کشت شلتوک در این مناطق، سازمان جهاد کشاورزی با بهرهگیری از فناوریهای نوین سنجش از دور و صحتسنجی میدانی در حال شناسایی دقیق سطح زیرکشت در شهرستانهای دشت آزادگان، هویزه و حمیدیه است تا از توزیع ناعادلانه منابع آبی جلوگیری شود و بهرهبرداریها در چارچوب مجوزهای قانونی و استانداردهای فنی صورت پذیرد.
وی در خصوص مدیریت رهاسازی آب تصریح کرد: با تکیه بر محاسبات فنی، برنامهای برای رهاسازی کنترلشده آب تدوین شده است تا توازن میان نیازهای تالابها و بخش کشاورزی برقرار شود و در محورهای حساس توزیع، نظارتها تشدید خواهد شد تا از گسترش کنترلنشده کشت شلتوک جلوگیری به عمل آید.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان بر لزوم مدیریت یکپارچه منطقهای تأکید کرد و افزود: لازم است مدیران جهاد کشاورزی شهرستانهای دشت آزادگان، هویزه و حمیدیه با هماهنگی کامل و با اتخاذ رویکردی جامع، عدالت در توزیع آب از ابتدای حوضه تا انتهای آن را برقرار کنند. همچنین ترویج فرهنگ عدالت آبی و اقناع بهرهبرداران از طریق تعامل نزدیک با فرمانداریها و اتاقهای اصناف، زیربنای پایداری تولید و حفظ آرامش اجتماعی در منطقه است.
سلطانی کاظمی دستور داد عملیات احداث استخرهای ذخیرهسازی آب در مناطق اولویتدار از فردا آغاز شود و معاونت امور دام و مدیریت آب و خاک موظف هستند نقاط نیازمند را شناسایی کرده و اقدامات اجرایی را به سرعت پیش ببرند.
وی با اشاره به حمایت از معیشت عشایر منطقه بیان کرد: این سازمان در همکاری کامل با مدیریت کل امور عشایر، تمامی اقدامات لازم را برای بهینهسازی آبرسانیها و تأمین نیازهای آبی در مناطق عشایری به عمل خواهد آورد تا توازن تولید در تمامی زیربخشهای کشاورزی و دامپروری استان حفظ شود.
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