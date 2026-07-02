امیر کرم‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بازدید محمد سلیمی، دبیرکل کمیسیون ملی آیسسکو و سرپرست مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور، از پروژه موزه منطقه‌ای اصفهان در مجموعه تاریخی ریسباف اظهار کرد: در جریان این بازدید، ظرفیت‌های مجموعه تاریخی ریسباف برای ایفای نقش در دیپلماسی فرهنگی جهان اسلام و توسعه همکاری‌های بین‌المللی در حوزه میراث‌فرهنگی، موزه‌داری، صنایع‌دستی و گردشگری به صورت تخصصی بررسی شد.

وی افزود: در پایان این بازدید، توافق مشترکی برای راه‌اندازی موزه جهان اسلام در بخشی از مجموعه تاریخی ریسباف که در آینده به عنوان موزه منطقه‌ای اصفهان فعالیت خواهد کرد، حاصل شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان اظهار کرد: بر اساس این توافق، با بهره‌گیری از ظرفیت کشورهای عضو آیسسکو، مقدمات ایجاد موزه جهان اسلام در مجموعه تاریخی ریسباف فراهم خواهد شد تا آثار، ظرفیت‌های فرهنگی و میراث مشترک کشورهای اسلامی در فضایی تخصصی، علمی و بین‌المللی در معرض نمایش قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه ایجاد این موزه می‌تواند جایگاه اصفهان را در عرصه تعاملات فرهنگی جهان اسلام بیش از گذشته تقویت کند، اظهار کرد: راه‌اندازی موزه جهان اسلام علاوه بر ارتقای جایگاه موزه منطقه‌ای اصفهان، زمینه توسعه همکاری‌های فرهنگی، موزه‌ای و پژوهشی با کشورهای اسلامی را فراهم می‌کند و ریسباف را به یکی از مهم‌ترین مراکز تعاملات فرهنگی و موزه‌ای جهان اسلام تبدیل خواهد کرد.

کرم‌زاده ادامه داد: در این بازدید همچنین بر گسترش همکاری‌های مشترک میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان، کمیسیون ملی آیسسکو و مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور در زمینه اجرای برنامه‌های فرهنگی، آموزشی، موزه‌ای و معرفی ظرفیت‌های تمدنی کشورهای اسلامی تأکید شد.

وی اظهار کرد: اجرای این توافق می‌تواند افق تازه‌ای برای توسعه دیپلماسی فرهنگی، معرفی ظرفیت‌های تمدنی اصفهان و تقویت ارتباطات فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عضو آیسسکو ایجاد کند.