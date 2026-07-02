استاندار گیلان: شهادت رهبر ابهت پوشالی دشمن را شکست

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس شامگاه پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید و شهدای جنگ رمضان، اظهار کرد: برخلاف تصور غلط دشمن، مردم پس از شهادت رهبر برای حمایت از وطن پای کار آمدند و حتی عده‌ای که به میدان نیامدند، طرف دشمن نایستادند.

وی با اشاره به رشادت‌های شهدای جنگ رمضان از جمله شهید تنگسیری، افزود: این شهدا کاری کردند که تاریخ قضاوت درستی در مورد شهدای این مرز و بوم خواهد داشت.

استاندار گیلان با بیان اینکه در طول تاریخ نه‌چندان دور، با یک تشر اجنبی بخشی از خاک کشور به غارت می‌رفت، تصریح کرد: رهبری تا پای جان برای کشور ایستاد و خم به ابرو نیاورد، هرچند بهای سنگینی برای این مقاومت داده شد.

حق‌شناس با اشاره به شهادت رهبری و جمعی از فرماندهان و مسئولان ارشد، خاطرنشان کرد: این خسارت بزرگ بود اما با ایستادگی و مقاومت، ابهت پوشالی دشمن شکسته شد.

وی با یادآوری تشییع مردمی امام (ره) در سال ۶۸، گفت: در آستانه تشییع رهبر شهید نیز هرکس از ظن خویش با این حرکت بزرگ مردمی همراه خواهد شد.

استاندار گیلان از حرکت ۱۶۸ خودرو کاروان مردم گیلان به نشان ۱۶۸ شهید میناب خبر داد و تصریح کرد: این کاروان صبح یکشنبه از ساعت ۱۲ تا ۱۴ به سمت تهران حرکت می‌کند و طی دو روز و یک شب برای حضور در مراسم وداع با رهبر شهید در تهران خواهند بود و سپس به استان بازمی‌گردند.

حق‌شناس با اشاره به هم‌افزایی تمام دستگاه‌های اجرایی برای حضور مردم گیلان در این مراسم، گفت: ۱۰ کمیته اعم از اسکان، حمل‌ونقل، امداد، امنیت، فرهنگی و ... تشکیل شده و جلسات متعددی برای هماهنگی برگزار شده است.

وی به تمهیدات ترافیکی اشاره کرد و افزود: در طول این ایام پلیس راهور در آماده‌باش کامل خواهد بود و یک نماینده در تهران برای هماهنگی مستقر است تا مشکلی در تردد زائران نداشته باشیم.

استاندار گیلان با بیان اینکه در هر اتوبوس یک امدادگر با بسته کامل امداد و نجات خدمت‌رسانی خواهد کرد، خاطرنشان کرد: شرایط تحت کنترل است و مردم پس از مراسم به سلامت به استان بازخواهند گشت.

حق‌شناس همچنین از برگزاری تجمع مردمی در میدان شهدای ذهاب در روز دوشنبه ساعت ۹ صبح همزمان با تهران خبر داد و گفت: روز شنبه ۲۰ تیر نیز مراسمی به همین مناسبت در مصلای امام خمینی رشت ساعت ۱۰ تا ۱۲ و همزمان در سراسر استان برگزار می‌شود.