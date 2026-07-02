۳۰ هزار نفر از آذربایجان ‌غربی در مراسم بدرقه رهبر شهید شرکت می کنند

رسول مقابلی در گفتگو با خبرنگار مهر،با اشاره به اهمیت این مراسم در شرایط حساس کنونی، گفت: این رویداد بزرگ، جلوه‌ای از همبستگی ملی و تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل(ره) و امام شهید است و حضور باشکوه مردم، توطئه‌های دشمن را خنثی خواهد کرد.

وی با بیان اینکه ۳۰ هزار نفر از مردم استان در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب شرکت می کنند، اظهار کرد: از این تعداد ۵ الی ۶ هزار نفر به صورت کاروان اعزام شده و مابقی به صورت خودجوش با وسایل نقلیه شخصی و عمومی شرکت می کنند.

مقابلی با اشاره به تشکیل ۸ کمیته تشییع رهبر شهید انقلاب در استان عنوان کرد: تاکنون ۲۲۰ دستگاه اتوبوس از استان برای جابجایی شرکت کنندگان در مراسم تشییع آماده سازی شده است.

وی با اشاره به ضرورت فراهم‌سازی زمینه حضور گسترده مردم در این مراسم افزود: ستادهای ‌شهرستانی با برنامه‌ریزی و نظارت دقیق، بستر لازم برای حضور اقشار مختلف مردم، علاقه‌مندان و دلدادگان به آرمان‌های انقلاب را فراهم کنند تا شاهد حضور پرشور و گسترده مردم استان در مراسم تشییع باشیم.

تمهیدات لازم برای اعزام و خدمات رسانی به شرکت کنندگان اندیشیده شده است

معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی

ادامه داد: تمامی تمهیدات لازم برای اعزام، خدمات‌رسانی و رفاه زائران و شرکت‌کنندگان پیش‌بینی شده و تلاش شده است امکانات مورد نیاز به شکل مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.

به گفته وی، امکانات لازم برای اسکان علاقه‌مندان نیز فراهم شده و ستادهای شهرستانی در سراسر استان با هدف هماهنگی و تسهیل حضور مردم در این مراسم تشکیل شده‌اند.

معاون سیاسی، اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی زمان حرکت کاروان‌های مردمی را ۱۳ تیر و زمان بازگشت آنان را ۱۶ تیر اعلام کرد و اظهار کرد: مردم همواره یکی از مهم‌ترین ارکان اقتدار کشور بوده‌اند و حضور آنان در صحنه‌های مختلف، از جمله مراسم تشییع رهبر شهید، بیانگر همبستگی ملی و پشتیبانی از آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

آیین تشییع رهبر شهید انقلاب در میدان ولایت فقیه ارومیه برگزار می شود

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی گفت: همچنین در ارومیه نیز روز دوشنبه هفته آینده همزمان با روز تشییع آیین ویژه ای در میدان ولایت فقیه ارومیه برگزار می شود.

مقابلی خاطرنشان کرد: در این مراسم بعد از تجمع مردم ارومیه در میدان ولایت فقیه به سمت مصلی امام خمینی (ره) حرکت کرده و در آیین شرکت می کنند.

وی اضافه کرد: در سطح شهرها و نیز ارومیه مراسم و آیین هایی برای بزرگداشت رهبر شهید انقلاب نیز برگزار می شود.

مراسم تشییع رهبر شهید طی روزهای ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶ و ۱۸ تیرماه در شهرهای تهران، قم و مشهد مقدس برگزار خواهد شد.