به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس عصر چهارشنبه در جلسه ستاد برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر امام جمعه شهید که در استانداری گیلان با هدف هماهنگی برای اعزام زائران برگزار شد، با بیان اینکه حداکثر هماهنگیها برای این اعزام صورت گرفته است، اظهار کرد: تمامی دستگاههای اجرایی با کمترین نقص پای کار هستند تا این اعزام بهسلامتی انجام شود و همه عزیزان گیلانی با صحت و سلامت به این سفر معنوی بروند و بازگردند.
استاندار گیلان با اشاره به حضور ۱۰ هزار نفری مردم ولایتمدار استان، افزود: از مجموع ۱۰ هزار نفر اعزامی از گیلان، ۴ هزار نفر از طریق ناوگان حملونقل عمومی (۱۲۰۰ دستگاه اتوبوس) و ۶ هزار نفر نیز بهصورت شخصی و از طرق دیگر عازم تهران خواهند شد.
سپاه قدس گیلان برای میزبانی از کاروان زائران در پایتخت آمادگی کامل دارد
در ادامه این نشست، سردار حمید دامغانی، فرمانده سپاه قدس گیلان، با اشاره به هماهنگیهای صورت گرفته برای اسکان و خدماترسانی در تهران، اظهار کرد: سپاه پاسداران در تهران و با همکاری شهرداری، مکان مناسبی را برای زائران گیلانی در نظر گرفته و آمادگی کاملی برای میزبانی از این کاروان وجود دارد.
وی افزود: تمام تلاش ما معطوف به تمهیدات و مقدماتی است که این اعزام به بهترین شکل صورت گیرد؛ در همین راستا برنامهریزیها بهگونهای انجام شده که در صورت فراهم بودن شرایط، زائران در مراسم وداع که روز یکشنبه برگزار میشود، حضور یابند.
فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به بسیج امکانات برای تسهیلات حداقلی و مردمیسازی این اعزام، تصریح کرد: هماهنگیهای لازم با دستگاههای مربوطه در تهران انجام شده است تا زائران گیلانی با کمترین دغدغه در این مراسم باشکوه حضور یابند.
سردار دامغانی با تأکید بر لزوم اطلاعرسانی دقیق، گفت: انتظار است که توصیههای دستگاههای متولی بهصورت شفاف به اطلاع مردم برسد.
وی افزود: با ارادهای که مسئولان دارند و عشقی که زائران به امام شهید ابراز میکنند، امیدواریم شاهد خلق صحنههایی افتخارآمیز و ماندگار باشیم.
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