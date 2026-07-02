https://mehrnews.com/x3ctyd ۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۰ کد مطلب 6877748 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۰ میدان داری مردم دیار آفتاب در صد و بیست و چهارمین شب حماسه اراک- در این ویدئو میدان داری مردم دیار آفتاب در صد و بیست و چهارمین شب حماسه و مقاومت را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6877748 کپی شد مطالب مرتبط تداوم اقتدار ساوجیها در صد و بیست و سومین شب تجمع ملی ۱۲۴ شب استقامت و حماسه مردم محلات در حمایت از ولایت فقیه تجلی ولایتمداری ساوجیها در صدو بیست و چهارمین اجتماع شبانه صد و بیست و سومین شب استقامت مردم خمین در حمایت از ولایت فقیه صد و بیست و سومین شب همدلی و ایستادگی شازندی ها در بیعت با رهبری صد و بیست و چهارمین شکوه حضور مردم خمین در بیعت با رهبر انقلاب برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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