میدان داری مردم دیار آفتاب در صد و بیست و چهارمین شب حماسه

اراک- در این ویدئو میدان داری مردم دیار آفتاب در صد و بیست و چهارمین شب حماسه و مقاومت را ملاحظه می کنید.