https://mehrnews.com/x3ctyr ۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۲ کد مطلب 6877758 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۲ ۱۲۴ شب استقامت و حماسه مردم محلات در حمایت از ولایت فقیه محلات- در این ویدئو صد بیست و چهارمین شب استقامت مردم محلات در حمایت از ولایت فقیه را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6877758 کپی شد مطالب مرتبط میدان داری مردم دیار آفتاب در صد و بیست و چهارمین شب حماسه صد و بیست و چهارمین شکوه حضور مردم خمین در بیعت با رهبر انقلاب تداوم اقتدار ساوجیها در صد و بیست و سومین شب تجمع ملی یکصد و بیست و پنجمین شب بیعت مردم دیار آفتاب با رهبر معظم انقلاب صد و بیست و سومین شب همدلی و ایستادگی شازندی ها در بیعت با رهبری صد و بیست و پنجمین قرار شبانه مهاجرانیها در لبیک به فرمان رهبری تجلی حضور مردم شازند در یکصد و بیست و پنجمین شب حضور مردم آستانه در موج ۱۲۵ مقاومت ۱۲۴ مین شب از قیام مردم سلماس در خیابان برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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