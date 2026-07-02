https://mehrnews.com/x3cthc ۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۴:۳۰ کد مطلب 6877110 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۴:۳۰ صد و بیست و سومین شب استقامت مردم خمین در حمایت از ولایت فقیه خمین- در این ویدئو صد و بیست و سومین شب استقامت مردم خمین در حمایت از ولایت فقیه را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6877110 کپی شد مطالب مرتبط ۱۲۳ شب ایستادگی مردم دیار آفتاب در بیعت با رهبری گالیکش، میزبان شبی دیگر از همدلی مردم حمایت مردم ساوه از ولایت فقیه در صد و بیست و دومین شب حضور تداوم حضور مردمی در شبهای رامیان میدان داری مردم دیار آفتاب در صد و بیست و چهارمین شب حماسه شب صد و بیست و دوم مردم نراق در لبیک به فرمان رهبری برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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