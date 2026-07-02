https://mehrnews.com/x3cthg ۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۴:۲۹ کد مطلب 6877113 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۴:۲۹ تداوم اقتدار ساوجیها در صد و بیست و سومین شب تجمع ملی ساوه- در این ویدئو تداوم اقتدار ساوجیها در صد و بیست و سومین شب تجمع ملی را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6877113 کپی شد مطالب مرتبط ۱۲۳ شب ایستادگی مردم دیار آفتاب در بیعت با رهبری میدان داری مردم دیار آفتاب در صد و بیست و چهارمین شب حماسه ۱۲۲ شب حماسه حضور مردم خمین در بیعت با رهبری گالیکش، میزبان شبی دیگر از همدلی مردم حضور پررنگ مردم آزادشهر در اجتماع شبانه ۱۲۴ شب استقامت و حماسه مردم محلات در حمایت از ولایت فقیه صد و بیست و دومین اجتماع مردم شازند در حمایت از نظام اسلامی تداوم حضور مردمی در شبهای رامیان برچسبها ساوه تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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