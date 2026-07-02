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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۲

تجلی ولایت‌مداری ساوجی‌ها در صدو بیست و چهارمین اجتماع شبانه

تجلی ولایت‌مداری ساوجی‌ها در صدو بیست و چهارمین اجتماع شبانه

ساوه- در این ویدئو تجلی حضور ساوجی‌ها در صدو بیست و چهارمین شب بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6877764

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