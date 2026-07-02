https://mehrnews.com/x3ctyy ۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۲ کد مطلب 6877764 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۲ تجلی ولایتمداری ساوجیها در صدو بیست و چهارمین اجتماع شبانه ساوه- در این ویدئو تجلی حضور ساوجیها در صدو بیست و چهارمین شب بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6877764 کپی شد مطالب مرتبط میدان داری مردم دیار آفتاب در صد و بیست و چهارمین شب حماسه صد و بیست و سومین شب همدلی و ایستادگی شازندی ها در بیعت با رهبری صد و بیست و چهارمین شکوه حضور مردم خمین در بیعت با رهبر انقلاب صد و بیست و پنجمین قرار شبانه مهاجرانیها در لبیک به فرمان رهبری ۱۲۳ شب ایستادگی مردم دیار آفتاب در بیعت با رهبری یکصد و بیست و پنجمین شب بیعت مردم دیار آفتاب با رهبر معظم انقلاب ۱۲۵ شب ایستادگی مردم محلات در حمایت از رهبر معظم انقلاب ۱۲۴ مین شب از قیام مردم سلماس در خیابان برچسبها ساوه تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
نظر شما