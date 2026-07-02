https://mehrnews.com/x3cthj ۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۴:۲۸ کد مطلب 6877115 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۴:۲۸ صد و بیست و سومین شب همدلی و ایستادگی شازندی ها در بیعت با رهبری شازند- در این ویدئو صد و بیست و سومین شب همدلی و ایستادگی شازندی ها در بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 8 MB کد مطلب 6877115 کپی شد مطالب مرتبط ۱۲۳ شب ایستادگی مردم دیار آفتاب در بیعت با رهبری ۱۲۲ شب حماسه حضور مردم خمین در بیعت با رهبری تجلی ولایتمداری ساوجیها در صدو بیست و چهارمین اجتماع شبانه صد و بیست و دومین اجتماع مردم شازند در حمایت از نظام اسلامی گالیکش، میزبان شبی دیگر از همدلی مردم حضور پررنگ مردم آزادشهر در اجتماع شبانه میدان داری مردم دیار آفتاب در صد و بیست و چهارمین شب حماسه ۱۲۴ شب استقامت و حماسه مردم محلات در حمایت از ولایت فقیه تداوم حضور مردمی در شبهای رامیان برچسبها شازند تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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