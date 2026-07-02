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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۸

نیویورک پست: روابط عربستان و آمریکا بر سر ایران متشنج شده است

نیویورک پست: روابط عربستان و آمریکا بر سر ایران متشنج شده است

نیویورک پست از تنش خطرناک میان عربستان و آمریکا بر سر جنگ علیه ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع آگاه در گفتگو با نیویورک پست گزارش دادند که جنگ علیه ایران و بسته شدن تنگه هرمز و تهدید منافع نفتی عربستان باعث به وجود آمدن بحران خطرناک در روابط میان واشنگتن و ریاض شد.

در این گزارش آمده است: دولت ترامپ با هشدارهای پی در پی عربستان مبنی بر آغاز حملات و همچنین لزوم پایان دادن فوری به جنگ و لغو محاصره بنادر ایران مخالفت کرد.

بر اساس گزارش مذکور، عربستان از ترس واکنش ایران تأسیسات نظامی خود را به روی آمریکا بعد از اعلام طرح ترامپ مبنی بر حمایت از نفت کش ها در تنگه هرمز بست. به همین دلیل طرح مذکور بعد از ۲ روز از آغاز آن شکست خورد.

از همان زمان روابط میان عربستان و آمریکا شاهد تنش های روزافزون است به طوری که محمد بن سلمان ولی عهد عربستان با حضور در نشست گروه هفت در فرانسه در اعتراض به سیاست های آمریکا مخالفت کرد و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز در جریان سفر منطقه ای خود به ریاض نرفت.

این در حالی است که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در جنگ علیه ایران از طریق قرار دادن حریم هوایی و زمینی خود در اختیار آمریکا مشارکت کرده اند.

کد مطلب 6877298

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    نظرات

    • IR ۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۱
      0 0
      پاسخ
      * بر سر سو استفاده از خاک کشور ثالث * و عدم اجرا ی بند های قرار داد صلح منطقه ای
    • IR ۱۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۱
      1 0
      پاسخ
      بشنو و باور مکن ... .

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