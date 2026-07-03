https://mehrnews.com/x3ctzW ۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۳:۴۸ کد مطلب 6877832 استانها گلستان استانها گلستان ۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۳:۴۸ اجتماع شبانه مردم آزادشهر با حضور گسترده برگزار شد آزادشهر- مردم آزادشهر با حضور پرشور در اجتماع شبانه، بار دیگر صحنهای از همدلی و انسجام اجتماعی را رقم زدند. دریافت 3 MB کد مطلب 6877832 کپی شد مطالب مرتبط الوند در شب ۱۲۴؛ حضور مردم، امتداد روایت همبستگی ضیاءآباد در شب ۱۲۴؛ اجتماع مردمی با عطر ماندگار محرم آوج در یکصد و بیستوچهارمین شب؛ مردم همچنان پای عهد ایستادند همخوانی سرود «مرگ بر اسرائیل» توسط نوجوانان سقزی در اجتماع شبانه گزارش خبرنگار مهر از صد و بیست و چهارمین حضور حماسی در آستانه اشرفیه برچسبها گلستان آزادشهر تجمع مردمی
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