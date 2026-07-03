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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۳:۴۸

اجتماع شبانه مردم آزادشهر با حضور گسترده برگزار شد

اجتماع شبانه مردم آزادشهر با حضور گسترده برگزار شد

آزادشهر- مردم آزادشهر با حضور پرشور در اجتماع شبانه، بار دیگر صحنه‌ای از همدلی و انسجام اجتماعی را رقم زدند.

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کد مطلب 6877832

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