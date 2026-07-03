مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور در زنجان پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات قهرمانی دوچرخه‌سواری کشور جوانان در ماده استقامت جاده روز پنجشنبه در شهر سلطانیه با شناخت نفرات برتر به پایان رسید. در این رقابت ها رضا غلامی از استان مرکزی اول شد، دادمهر صادقی از استان کهگیلویه و بویراحمد مقام دوم را به دست آورد و نوید خسروجردی از استان البرز سوم شد.

همچنین پیراهن قهرمان کشور در رشته استقامت جاده جوانان به رضا غلامی از استان مرکزی رسید.

در مسابقه دوچرخه سواری استقامت جاده قهرمانی کشور در بخش جوانان ۵۰ ورزشکار از سراسر کشور شرکت کرده بودند.

مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی از نهم تا یازدهم تیر سال جاری با حضور ۱۵۰ ورزشکار برتر ایران در رده سنی جوانان و بزرگسالان در شهرستان سلطانیه برگزار شد.