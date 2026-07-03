  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۵:۲۹

اعلام نتایج اولیه مشارکت در انتخابات پارلمانی الجزایر

اعلام نتایج اولیه مشارکت در انتخابات پارلمانی الجزایر

رئیس موقت کمیسیون مستقل انتخابات الجزایر اعلام کرد میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی این کشور در داخل الجزایر به ۲۰.۷۹ درصد و در حوزه‌های رأی‌گیری خارج از کشور به ۱۰.۶۷ درصد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های الجزایر، «کریم خلفان» رئیس موقت کمیسیون مستقل انتخابات الجزایر ، از ثبت مشارکت ۲۰.۷۹ درصدی در انتخابات پارلمانی این کشور خبر داد.

وی اعلام کرد که بر اساس نتایج اولیه شمارش آرا، تاکنون چهار میلیون و ۹۶۲ هزار و ۴۳۳ نفر در داخل الجزایر و ۹۱ هزار و ۱۷۰ نفر در خارج از کشور آرای خود را به صندوق انداخته‌اند. بر اساس آمار رسمی، ۲۳ میلیون و ۸۷۲ هزار و ۷۵۶ نفر در داخل کشور و ۸۵۴ هزار و ۲۸۵ نفر در خارج از الجزایر واجد شرایط رأی دادن هستند.

رأی‌گیری انتخابات پارلمانی الجزایر روز پنجشنبه برای انتخاب ۴۰۷ نماینده مجلس ملی این کشور آغاز شد و نامزدهای پیروز برای یک دوره پنج‌ساله راهی پارلمان خواهند شد.

بر اساس آمارهای رسمی، ۹ هزار و ۸۵۴ نامزد در این انتخابات رقابت می‌کنند که از این میان، ۲ هزار و ۳۲ نفر زن هستند و ۲۱ درصد از کل نامزدها را تشکیل می‌دهند. همچنین ۵۴ درصد از نامزدها کمتر از ۴۰ سال سن دارند.

این انتخابات دومین انتخابات پارلمانی الجزایر پس از تحولات سال ۲۰۱۹ و استعفای «عبدالعزیز بوتفلیقه» است؛ تحولاتی که در نهایت به انتخاب «عبدالمجید تبون» به عنوان رئیس‌جمهور این کشور منجر شد.

کد مطلب 6877844

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها