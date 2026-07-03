اعلام نتایج اولیه مشارکت در انتخابات پارلمانی الجزایر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های الجزایر، «کریم خلفان» رئیس موقت کمیسیون مستقل انتخابات الجزایر ، از ثبت مشارکت ۲۰.۷۹ درصدی در انتخابات پارلمانی این کشور خبر داد.

وی اعلام کرد که بر اساس نتایج اولیه شمارش آرا، تاکنون چهار میلیون و ۹۶۲ هزار و ۴۳۳ نفر در داخل الجزایر و ۹۱ هزار و ۱۷۰ نفر در خارج از کشور آرای خود را به صندوق انداخته‌اند. بر اساس آمار رسمی، ۲۳ میلیون و ۸۷۲ هزار و ۷۵۶ نفر در داخل کشور و ۸۵۴ هزار و ۲۸۵ نفر در خارج از الجزایر واجد شرایط رأی دادن هستند.

رأی‌گیری انتخابات پارلمانی الجزایر روز پنجشنبه برای انتخاب ۴۰۷ نماینده مجلس ملی این کشور آغاز شد و نامزدهای پیروز برای یک دوره پنج‌ساله راهی پارلمان خواهند شد.

بر اساس آمارهای رسمی، ۹ هزار و ۸۵۴ نامزد در این انتخابات رقابت می‌کنند که از این میان، ۲ هزار و ۳۲ نفر زن هستند و ۲۱ درصد از کل نامزدها را تشکیل می‌دهند. همچنین ۵۴ درصد از نامزدها کمتر از ۴۰ سال سن دارند.

این انتخابات دومین انتخابات پارلمانی الجزایر پس از تحولات سال ۲۰۱۹ و استعفای «عبدالعزیز بوتفلیقه» است؛ تحولاتی که در نهایت به انتخاب «عبدالمجید تبون» به عنوان رئیس‌جمهور این کشور منجر شد.