انتخابات الجزایر برای تعیین نمایندگان مجلس ملی آغاز شد 

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری الجزایر گزارش داد که بیش از 24 میلیون الجزایری، امروز پنجشنبه برای انتخاب اعضای مجلس ملی برای یک دوره پارلمانی جدید پای صندوق‌های رای می روند.

خبرگزاری الجزایر این انتخابات را یک اتفاق تعیین‌کننده در مسیر ساخت نهادهای دولتی و تعمیق رفتار دموکراتیک در کشور دانست و تصریح کرد که این انتخابات در چارچوب اصلاحات قانونی و سازمانی با هدف تنظیم فرآیند انتخاباتی و تضمین سلامت آن انجام می‌پذیرد.

در این انتخابات ۷۹۳ لیست انتخاباتی، برای دستیابی به 407 کرسی در مجلس ملی این کشور برای یک دوره پارلمانی پنج ساله با یکدیگر رقابت می‌کنند. تعداد تمامی امزدهای حاضر در رقابت‌های انتخاباتی بالغ بر 9854 نفر است که از این میان، 613 لیست تحت حمایت 32 حزب سیاسی قرار دارند و 125 لیست، آزاد هستند.

در حوزه های انتخابیه خارج از کشور نیز 54 لیست شامل 432 کاندیدا با هم رقابت می‌کنند که شامل 47 لیست تحت حمایت 16 احزاب سیاسی، یک لیست ارائه شده در چارچوب یک ائتلاف حزبی و شش لیست آزاد است.

زمان انتخابات از ساعت 8 صبح تا 7 عصر است و فرآیند رای‌گیری به روش انتخاباتی تناسبی با لیست باز و با رای ترجیحی انجام می‌شود.

تعداد واجدین شرایط رای‌دهی بر اساس نتایج آخرین بازنگری استثنایی لیست‌های انتخاباتی، به 24727041 نفر رسیده است که از این میان 23872756 نفر در داخل کشور و 854285 نفر در خارج حق رأی دارند.