خبرگزاری مهر- گروه هنر- سجاد خیامی؛ تئاتر به عنوان هنری کهن از گذشته پیوندی ناگسستنی با جامعه و مردم داشته و همواره عرصه‌ای توجه برانگیز و تأثیرگذار بوده است. تماشای یک نمایش می‌تواند تا ساعت‌ها ذهن تماشاگر را درگیر خود نگاه دارد و بر اندیشه، احساسات و نگرانی‌های او مؤثر باشد. از این رو در این گزارش تلاش می‌کنیم تا با مرور مهمترین اخبار تئاتر در هفته گذشته به اتفاقات، حواشی و چالش‌های این هنر بپردازیم.

«خون‌بس» با پانته‌آ پناهی، الهام کردا و فاطمه نقوی به صحنه می‌رود

نمایش «خون‌بَس» به طراحی و کارگردانی صابر ابر از روز پنجشنبه ۱۱ تیر، در تالار وحدت روی صحنه می‌رود. این اثر نمایشی سومین قسمت از سه‌گانه «به صرف بورش و خون» است که بر اساس داستانی از صابر ابر و نویسندگی بهزاد آقاجمالی ساخته شده است.

در این نمایش، صابر ابر، پانته‌آ پناهی‌ها، اصغر پیران، سهیلا صالحی، الهام کردا و فاطمه نقوی به ایفای نقش می‌پردازند و رویا تیموریان نیز به‌عنوان صداپیشه حضور دارد.

اجرای اثری از دانکن مک‌میلان

نمایش «میان دو نفس» با ترجمه و کارگردانی روجا رمضانی و تهیه‌کنندگی بهنام ابوالقاسم، در ماه‌های تیر و مرداد سال جاری در سالن شماره چهار مجموعه تئاتر لبخند روی صحنه می‌رود.

این اثر نمایشی که نوشته دانکن مک‌میلان نویسنده سرشناس بریتانیایی است، جدیدترین تجربه کارگردانی روجا رمضانی محسوب می‌شود. رها جهانشاهی به عنوان مجری طرح و مدیر تولید در این پروژه حضور دارد.

رمضانی که فارغ‌التحصیل رشته سینما از دانشگاه تورنتو (U of T) است، پیش از این به عنوان مترجم، دستیار کارگردان و بازیگر در پروژه‌های مختلف هنری حضور داشته است.

نمایش «میان دو نفس» گفتگویی بی‌وقفه و پر تنش میان زن و مردی جوان است که در میانه‌ صف یک فروشگاه، ناگهان تصمیم به بچه‌دار شدن می‌گیرند؛ تصمیمی که آنها را وارد سفری عاطفی، پیچیده و پر فراز و نشیب می‌کند.

اجرایی متفاوت از نمایشنامه محبوب دیوید ممت

نمایش «گلن گری گلن راس» نوشته دیوید ممت و به کارگردانی پاتریک ماربر در تئاتر الد ویک لندن به صحنه رفته است. در متن اصلی نمایشنامه ممت، ۴ فروشنده برای فروش املاک بی‌ارزش فلوریدا رقابت می‌کنند و قرار است ۲ بازیگر ضعیف‌تر از بقیه حذف شوند. نمایشنامه‌ ممت که یک سال پس از اولین اجرایش جایزه‌ پولیتزر را از آن خود کرد، دنیایی از مردان و درباره‌ مردان است که به کاوش در روابط آنها با سرمایه‌داری و رقابت با یکدیگر و با مردانگی خودشان تا به امروز می‌پردازد.

اما این در اثر جدید به کارگردانی پاتریک ماربر، تمام بازیگران زن هستند و دیدگاهی تغییر یافته دارد که جسورانه و تأمل‌برانگیز است، هرچند که همواره از نظر تئاتری موفق نیست. برای مثال، با توجه به فرصت‌های گاهاً اسفناک برای زنان در محیط‌های کاری‌مان، شدت مبارزه‌ زنان فروشنده برای بهترین مشتریان بالقوه بسیار قانع‌کننده‌تر به نظر می‌رسد. و نیز لایه‌ دیگری از پیچیدگی مواجهه به شکل قضاوت‌ها و تعصبات ضمنی خودمان نیز وجود دارد؛ اگر کلمات یا رفتار شخصیت‌ها بیش از حد مردانه به نظر برسد، این موضوع چه چیزی را در مورد آنچه از زنان انتظار داریم و مایل به پذیرش آن هستیم بیان می‌کند؟

به همین ترتیب ۴ زن فروشنده ممکن است به عنوان جلوه‌های مختلفی از زنانگی برای ارزیابی دیده شوند. رزا سالازار در نقش روما ستاره‌ جوان و برتر، سرسخت و اغواگر است در حالی که لون با بازی ایندیرا وارما که یک ستاره‌ رو به افول است، ناامیدی را با داستان‌هایی از شکوه سابق خود می‌پوشاند. ماسِ سرخورده با بازی برجسته‌ نیکی واردلی که طراح یک سرقت اداری است، زیرک اما از نظر اجرا گیج و منگ است، و آرونو با بازی عالی نانسی کرین که شکست خورده و در چنگال دستکاری‌های ماس اسیر است، در قالب کلیشه‌ یک زن مسنِ مردد و طردشدنی ظاهر می‌شود.

این نمایش تا ۱۸ جولای روی صحنه است.

در ایران نیز پارسا پیروزفر و فرید رحمتی از جمله هنرمندانی هستند که «گلن گری گلن راس» را روی صحنه برده اند.

یک اجرای جدید در پردیش تئاتر شهرزاد

نمایش «مجلس بازپس گرفتن صحنه» به نویسندگی و کارگردانی اشکان جنابی اجراهای خود را در سالن شماره ۳ پردیس تئاتر شهرزاد (فیدیبو استیج) آغاز کرده و هر شب ساعت ۲۱:۳۰ به مدت ۹۰ دقیقه روی صحنه می‌رود.

این نمایش در ژانر درام، بازسازی نمایشی ماجرای مستند شکایت یک نقاش زن در قرن هفدهم از نقاشی دیگر به اتهام تعرض را روایت می‌کند و با نگاهی به نسبت هنر، قدرت و عدالت، یکی از پرونده‌های تاریخی را به زبان تئاتر بازخوانی می‌کند.

در خلاصه نمایش «مجلس بازپس گرفتن صحنه» آمده است: «بازسازی نمایشی ماجرای مستند شکایت یک نقاش زن قرن هفدهم از نقاش دیگری به اتهام تعرض.»

سوده سعدایی، متین فکرآزاد و تیام کریمایی بازیگران این نمایش هستند.

«باران نم‌نم خواهد بارید» در تماشاخانه انتظامی

نمایش «باران نم‌نم خواهد بارید» به نویسندگی شهرام احمدزاده و کارگردانی تارا برزی از ۹ تیر در تماشاخانه انتظامی خانه هنرمندان ایران اجرا می‌شود. تهیه‌کنندگی این اثر برعهده موسسه هنر «ایفا» است و آرش دادگر، نویسنده، بازیگر و کارگردان تئاتر در این نمایش به عنوان مشاور کارگردان حضور دارد.

«باران نم نم خواهد بارید»؛ اقتباسی نمایشی از جهان رازآلود و تامل‌برانگیز هاروکی موراکامی است که روایتی است از حافظه، فقدان و مرز باریک میان زندگی و مرگ.

اجرای متنی از فلوریان زلر در وست اند

نمایش «حقیقت» نوشته فلوریان زلر به کارگردانی لیندسی پاسنر در وست اند لندن به صحنه رفته است. این نمایش که اولین بار ۱۰ سال پیش در لندن دیده شد، چهار بازیگر به رهبری استیون منگان در نقش شوهر خیانتکار میشل دارد که معشوقش آلیس (سارا هادلند) اتفاقاً با بهترین دوست و شریک تنیسش پاول (آردال اوهانلون) ازدواج کرده است. در همین حال همسر خودش لارنس (جینی دی)، وقتی شروع به دروغ گفتن در مورد محل اختفای خود می‌کند، سوءظن‌هایش برانگیخته می‌شود به مرور اتفاقات و مواجه‌شدن های مختلف او با افراد باعث می‌شود تا میشل احساس کند که او تنها کسی است که حقیقت را نمی‌داند.

می‌توان به وضوح این اثر را با نمایشنامه «خیانت» اثر هارولد پینتر مقایسه کرد اما در اینجا لحن بسیار ملایم‌تر است تا جایی که اثر به سمت مضحکه شدن پیش می‌رود؛ اتفاقی که با بازی خشمگین و دیوانه‌وار منگان تشدید می‌شود؛ مانند زمانی که منگان دوستش را به خاطر اینکه به او نگفته است که از رابطه‌اش با همسرش خبر دارد به باد دشنام می‌گیرد. کسانی که انتظار درامی شبیه به «مادر» و «پدر» زلر را دارند، باید آماده‌ گیج شدن باشند. یکی از بزرگترین خنده‌های نمایش از شوخی در مورد تظاهر به باخت در تنیس ناشی می‌شود؛ اقدامی که هر آنچه را که باید بدانید به شما می‌گوید.

«حقیقت» تا ۱۱ سپتامبر روی صحنه وست اند است.