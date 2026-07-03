برخورد قانونی و قاطع با دریافت وجه در مدارس استان ایلام

ایرج زینی وند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید و آغاز ثبت‌نام دانش‌آموزان، آموزش و پرورش استان ایلام با صدور بخشنامه‌ای جدید، هرگونه دریافت وجه نقد یا اقلام تحمیلی از اولیاء در زمان ثبت‌نام را ممنوع اعلام کرد تا از بروز هرگونه سوءاستفاده احتمالی و فشار مالی بر خانواده‌ها جلوگیری شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام در این بخشنامه تأکید کرد: دریافت هرگونه وجه نقد و اقلامی از جمله کاغذ A4 که به هر شکلی به اولیا تحمیل شود، تخلف محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت و مدیران مدارس حق ندارند به بهانه ثبت‌نام، هزینه‌های خارج از ضوابط را از اولیا مطالبه کنند.

وی با اشاره به اینکه این ممنوعیت شامل تمامی مدارس استان اعم از دولتی، غیردولتی و هیأت امنایی می‌شود، تصریح کرد: واحدهای بازرسی و حراست شهرستان‌ها و مناطق، آماده دریافت گزارش‌های مردمی در این خصوص هستند و مردم می‌توانند تخلفات را از طریق سامانه ۰۸۴۳۳۳۴۲۲۷۰ گزارش دهند.

زینی‌وند همچنین با تأکید بر شفافیت مالی در مدارس، یادآور شد: دریافت شهریه‌های مصوب سال تحصیلی گذشته که هنوز تسویه نشده است، منعی ندارد و مدیران می‌توانند نسبت به دریافت آن از اولیای دانش‌آموزان اقدام کنند، اما این موضوع نباید بهانه‌ای برای دریافت هزینه‌های غیرمصوب در سال جدید شود.

زینی‌وند در پایان با بیان اینکه اولویت آموزش و پرورش، حفظ آرامش و رضایت خانواده‌هاست، از اولیای دانش‌آموزان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را به واحدهای حراست و بازرسی شهرستان‌ها اطلاع دهند تا اقدامات لازم در اسرع وقت صورت گیرد.