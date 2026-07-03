مشکلات کمبود پزشک متخصص در ایوان جبران می شود

عباس قیصوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کمبود پزشک متخصص بیهوشی در بیمارستان ایوان اظهار داشت: با وجود بهره‌برداری از این بیمارستان و حضور بخش‌های مختلف درمانی، نبود پزشک بیهوشی به یکی از چالش‌های جدی این مرکز درمانی تبدیل شده است.

وی افزود: این مشکل تنها مختص استان ایلام نیست و به عنوان یک معضل کشوری در حوزه کمبود متخصص بیهوشی مطرح است و با توجه به شرایط خاص استان و عدم مراجعه برخی پزشکان اختصاص‌یافته، برنامه‌ریزی شده تا با استفاده از ظرفیت متخصصان سراسر کشور و انعقاد قرارداد با همکاران مایل به همکاری، این مشکل در کوتاه‌ترین زمان ممکن رفع شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام خاطرنشان کرد: با هماهنگی‌های انجام‌شده با معاونت درمان و همکاران بیمارستان، فراخوان جذب نیروهای قراردادی در گروه‌های تخصصی اعلام شده است و امیدواریم با این اقدام، خدمات درمانی مطلوب‌تری به مردم شهرستان ایوان ارائه شود.