انجام ۲۶۵۴ گشت مشترک تنظیم بازار در استان ایلام

فرشید زرگوش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشدید نظارت‌های صنفی در بازار گفت: گشت‌های مشترک نظارتی با حضور دستگاه‌های مربوطه به منظور رصد وضعیت عرضه و قیمت کالاها و خدمات در سطح شهر ایلام به صورت مستمر در حال فعالیت هستند.

وی افزود: در بازرسی‌های انجام‌شده از یک واحد نانوایی و یک فروشگاه زنجیره‌ای، تخلفات گرانفروشی و عدم رعایت موازین بهداشتی محرز شده و به همین دلیل این واحدها به مدت پنج روز پلمب شدند و پرونده آنان برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام تصریح کرد: یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای به دلیل فروش مرغ زنده با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب، به پرداخت ۸۵۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده و در صورت عدم رعایت قوانین، با آنان برخورد قانونی بیشتری خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری دو هزار و ۶۵۴ گشت مشترک در سطح استان برگزار شده، گفت: در این مدت ۲۲ مورد احتکار کشف و ۳۹ واحد صنفی نیز پلمب شده‌اند.

زرگوش در پایان از شهروندان خواست: هرگونه تخلف صنفی از جمله گرانفروشی، کم‌فروشی، احتکار و عدم رعایت موازین بهداشتی را از طریق سامانه‌های ۱۲۴ و ۱۳۵ گزارش دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.