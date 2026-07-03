زارعی: حمله به پرواز ۶۵۵ ایران جنایتی آگاهانه توسط آمریکا بود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمیدرضا زارعی، صبح جمعه در مراسم گرامیداشت شهدای پرواز ۶۵۵ جمهوری اسلامی ایران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این حادثه، اظهار کرد: در جنایت سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران، ۲۹۰ انسان بی‌گناه به شهادت رسیدند که در میان آنان ۶۶ کودک زیر ۱۲ سال، هشت کودک زیر دو سال و ۵۳ زن حضور داشتند.

وی با بیان اینکه این حادثه یکی از تلخ‌ترین جنایت‌های تاریخ معاصر علیه مردم ایران است، افزود: برخلاف ادعاهای مطرح‌شده از سوی آمریکا، اسناد موجود نشان می‌دهد پیش از شلیک، دو بار به فرمانده ناو آمریکایی اعلام شده بود که هدف، یک هواپیمای تجاری و غیرنظامی است، اما با وجود این هشدارها، دستور شلیک صادر شد.

زارعی ادامه داد: پس از اصابت موشک نخست، موشک دوم نیز به هواپیما برخورد کرد و مسافران در لحظاتی سرشار از وحشت قرار گرفتند. این هواپیما حدود ۸۴ ثانیه پس از اصابت موشک‌ها به آب‌های خلیج فارس سقوط کرد و بسیاری از پیکرهای شهدا بر اثر شدت انفجار متلاشی شدند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت هرمزگان با تأکید بر اینکه این اقدام یک اشتباه نظامی نبود، تصریح کرد: امروز نیز اسناد و اعترافات منتشرشده نشان می‌دهد این اقدام آگاهانه انجام شده و دشمنی آمریکا با ملت ایران همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به مظلومیت شهدای این حادثه گفت: شهدایی که در دریا به شهادت می‌رسند، از غربت و مظلومیت بیشتری برخوردارند، زیرا برخلاف شهدا در خشکی، هیچ پناه و مأمنی ندارند و در میان آب‌ها به شهادت می‌رسند.

زارعی در پایان از حضور خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان، نیروهای نظامی، خادمان شهدا و دست‌اندرکاران برگزاری این مراسم قدردانی کرد و بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای پرواز ۶۵۵ و تبیین ابعاد این جنایت برای نسل‌های آینده تأکید کرد.