به گزارش خبرنگار مهر سید جلال لنگری، در گفتوگو با رسانه ها اظهار کرد: دانشگاه فرهنگیان بجنورد که در مسیر تردد زائران امام شهید بهسوی مشهد مقدس واقع شده، آماده پذیرایی و میزبانی از مسافران است.
وی گفت: یک هزار و ۵۰۰ تخت جهت اسکان زائران به شکل کاروانی و خانوادگی بهصورت رایگان در دانشگاه فرهنگیان تدارک دیدهایم.
رئیس دانشگاه فرهنگیان خراسانشمالی تصریح کرد: پذیرایی وعدههای غذایی، اجرای برنامههای فرهنگی و فعالت مجموعه درمانی از جمله خدمات مهیا برای زائران است.
لنگری افزود: دانشگاه فرهنگیان خراسانشمالی واحد برادران در حوالی کنارگذر شمالی بجنورد و در شهرک گلستان واقع شده است که زائران میتوانند به آن مراجعه کنند
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