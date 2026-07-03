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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۷

لنگری:دانشگاه فرهنگیان بجنورد میزبان زائران تشییع رهبر شهید می‌شود

لنگری:دانشگاه فرهنگیان بجنورد میزبان زائران تشییع رهبر شهید می‌شود

بجنورد- رئیس دانشگاه فرهنگیان خراسان‌شمالی از آمادگی این دانشگاه برای میزبانی و اسکان رایگان زائران مراسم تشییع رهبر شهید در بجنورد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر سید جلال لنگری، در گفت‌وگو با رسانه ها اظهار کرد: دانشگاه فرهنگیان بجنورد که در مسیر تردد زائران امام شهید به‌سوی مشهد مقدس واقع شده، آماده پذیرایی و میزبانی از مسافران است.

وی گفت: یک هزار و ۵۰۰ تخت جهت اسکان زائران به شکل کاروانی و خانوادگی به‌صورت رایگان در دانشگاه فرهنگیان تدارک دیده‌ایم.

رئیس دانشگاه فرهنگیان خراسان‌شمالی تصریح کرد: پذیرایی وعده‌های غذایی، اجرای برنامه‌های فرهنگی و فعالت مجموعه درمانی از جمله خدمات مهیا برای زائران است.

لنگری افزود: دانشگاه فرهنگیان خراسان‌شمالی واحد برادران در حوالی کنارگذر شمالی بجنورد و در شهرک گلستان واقع شده است که زائران می‌توانند به آن مراجعه کنند

کد مطلب 6877930

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