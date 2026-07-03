معدوم سازی بیش از یک هزار و پانصد کیلوگرم گوشت غیربهداشتی در زاهدان

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا اسکندری از کشف، ضبط و معدوم‌سازی یک‌هزار و ۶۹۲ کیلوگرم فرآورده خام دامی غیربهداشتی و تاریخ‌گذشته در جریان بازرسی‌های نظارتی از مراکز عرضه این شهرستان خبر داد.

رئیس اداره دامپزشکی زاهدان با تأکید بر اینکه سلامت عمومی و امنیت غذایی شهروندان خط قرمز مجموعه دامپزشکی است، بیان کرد: این میزان فرآورده خام دامی طی بازرسی‌های مستمر کارشناسان واحد نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی شبکه دامپزشکی از مراکز بسته‌بندی، سردخانه‌ها و مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی سطح شهرستان زاهدان کشف و ضبط شد.

وی افزود: فرآورده‌های مکشوفه شامل گوشت قرمز و سفید بود که به دلیل فقدان شرایط ارگانولپتیکی (حسی ظاهری) مناسب، انقضای تاریخ مصرف، عدم نگهداری در دمای استاندارد و رعایت نکردن ضوابط بهداشتی دامپزشکی، با دستور مقام قضایی از چرخه مصرف انسانی خارج شد.

اسکندری با اشاره به اهمیت رعایت «زنجیره سرد» در تمامی مراحل تولید، نگهداری و عرضه فرآورده‌های دامی، ادامه داد: کوچک‌ترین قصور در رعایت این ضوابط می‌تواند منجر به فساد پروتئین‌های حیوانی و ایجاد مخاطرات بهداشتی از جمله بیماری‌های مشترک بین انسان و دام و مسمومیت‌های غذایی شود.

وی با بیان اینکه تیم‌های نظارتی دامپزشکی به صورت روزانه بر تمامی مراحل عرضه مواد پروتئینی نظارت دارند، خاطرنشان کرد: بازرسان این شبکه با هرگونه اقدام تهدیدکننده سلامت عمومی به شدت برخورد کرده و پرونده متخلفان پس از تنظیم صورت‌جلسه برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع می‌شود.

رئیس اداره دامپزشکی زاهدان در پایان تاکید کرد: ضمن خودداری از خرید هرگونه لاشه فاقد مهر و لیبل دامپزشکی و قطعات گوشت قرمز و گوشت مرغ بدون بسته‌بندی‌های مجاز خودداری نموده و در هنگام خرید به تاریخ تولید، انقضا و پروانه بهره‌برداری بهداشتی دامپزشکی توجه ویژه داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف احتمالی، مراتب را از طریق شماره تماس ۱۵۱۲ به اداره کل دامپزشکی گزارش دهند.