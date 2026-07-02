جزئیات انهدام باند سرقت مسلحانه در زاهدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علیرضا دلیری گفت: ساعتی پیش در یک عملیات تعقیب و گریز یک باند سرقت مسلحانه در زاهدان متلاشی شد.

جانشین فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: به دنبال سلسه سرقت های خودرو و منازل که به صورت مسلحانه به دست یک باند خشن در استان انجام میشد اقدامات اطلاعاتی برای شناسایی اعضای این باند خشن انجام شد.

سردار دلیری بیان کرد: ساعتی پیش دو خودروی حامل اعضای باند که قصد سرقت داشتند به همت عوامل اطلاعاتی در حاشیه شهر زاهدان در مقابل اخطار ایست ماموران مقاومت کرده و وارد مناطق مرکزی شهر شدند.

وی افزود: ماموران انتظامی در این عملیات با مهارت و تبحر موفق به توقیف خودروها شدند.

جانشین انتظامی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: در این عملیات سه تن از سارقان مسلح به هلاکت رسیده، چهار قبضه سلاح از خودروها کشف و یک نفر از سارقان دستگیر شد.

وی در پایان گفت: از خودروی های این سارقان لباسهای فرم ماموران انتظامی که برای ایجاد ایست بازرسیهای جعلی و اخاذی از شهروندان استفاده میشد، کشف شد.