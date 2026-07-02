به گزارش خبرگزاری مهر، اله نظر شه بخش از تشکیل «قرارگاه ویژه تشییع و تدفین» با هدف ساماندهی و اعزام منسجم جامعه کار و تولید این استان به آیین‌های گرامیداشت رهبر شهید انقلاب خبر داد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان با اعلام این خبر گفت: با هدف مشارکت سازمان‌یافته کارگران، کارفرمایان، تعاونگران و بازنشستگان، اعزام‌های گروهی با نظارت مدیران کاروان‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به ثبت‌نام ۱۰۳ نفر از جامعه کار و تولید استان در گام نخست، بیان کرد: فرآیند ثبت‌نام همچنان در حوزه معاونت اجتماعی اداره‌کل فعال است و اولویت با اعزام‌های جمعی و تحت نظارت دقیق است.

شه بخش گفت: تمامی تمهیدات لازم برای اعزام ایمن و منظم جامعه کار و تولید استان با همکاری بسیج کارگری و نهادهای امنیتی فراهم شده است.