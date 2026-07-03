به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، ششمین رویداد هنری «نقشِ میان میدان» شامگاه پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۵، با حضور و اجرای زنده محمد روح‌الامین، هنرمند طراح گرافیک در میدان امام خمینی (ره) میزبان عزاداران و علاقه‌مندان بود.

این هنرمند مردمی، اثر هنری خود را با نام «یالثارات الحسین» در جمع عزاداران هیئت هنر به‌صورت زنده اجرا کرد.

محمد روح‌الامین، همچنین در چهارمین رویداد «نقشِ میان میدان» که با حضور مسعود نجابتی و حمید قربان‌پور در رواق کشوردوست برگزار شده بود، حضور پیدا کرد و در تکمیل اثر به آنها کمک کرده بود.

شهاب‌الدین شکیبا درباره این حضور گفت: محمد روح‌الامین به عنوان هنرمندی که در شش دوره از جشنواره فیلم فجر نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین طراحی پوستر شده و در دوره چهل‌ویکم برای پوستر فیلم، این جایزه را از آن خود کرده است و همچنین کسب دیپلم افتخار طراحی لوگو در سی‌وششمین جشنواره فیلم فجر را در کارنامه دارد، ششمین برگ این دفتر را ورق زد و این همراهی برای ما بسیار ارزشمند است.

ششمین رویداد «نقش میان میدان» که در مقابل چشمان مردم عزادار پایتخت و با هنرمندی محمد روح‌الامین از ساعت ۲۰ آغاز شده بود، تا ساعات پایانی شب ادامه پیدا کرد.