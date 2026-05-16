به گزارش خبرنگار مهر، حسن روح‌الامین از جمله هنرمندان پیشرو در عرصه نقاشی آئینی و مذهبی معاصر ایران است که آثارش به دلیل ترکیب تکنیک‌های کلاسیک نقاشی اروپایی (به‌ویژه سبک باروک) با مضامین والای شیعی شناخته می‌شود. ویژگی بارز آثار او، استفاده هوشمندانه از نورپردازی‌های دراماتیک، جزئیات دقیق و ایجاد حسی از حرکت و حماسه است که مخاطب را مستقیماً به قلب وقایع تاریخی، به‌ویژه حوادث عاشورا و زندگی ائمه اطهار (ع) می‌برد. او توانسته است مفاهیم سنتی را در قالبی مدرن و تاثیرگذار بازتعریف کند، به طوری که آثارش نه‌تنها در محافل مذهبی، بلکه در گالری‌های هنری معتبر نیز با استقبال روبه‌رو شده‌اند.

روح‌الامین در ادامه فعالیت‌های هنری‌اش، اخیراً در رویدادی با عنوان «نقشِ میانِ میدان»، به اجرای زنده نقاشی در فضای عمومی پرداخته است. این برنامه که در شامگاه پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت‌ در میدان تجریش تهران برگزار شد، فرصتی منحصربه‌فرد برای شهروندان فراهم کرد تا از نزدیک شاهد فرآیند خلق یک اثر هنری باشند. او در این اجرای سه ساعته که از ساعت ۲۰ آغاز شد، تلاش کرد تا هنر را از محیط استودیو و گالری به میان تجمعات مردمی بیاورد و ارتباطی بی‌واسطه میان مخاطب عام و هنر آئینی برقرار کند.

این رویکرد روح‌الامین نشان‌دهنده دغدغه او برای مردمی کردن هنر و استفاده از فضاهای شهری برای انتقال مفاهیم معنوی است. او پیش از این نیز تجربه‌های مشابهی در فضاهای مذهبی مانند کربلا داشته اما حضور او در یکی از میادین تهران و در میان تجمعات مردمی، جلوه‌ای تازه از تعامل هنر و اجتماع را به نمایش گذاشت. آثار او که اغلب بر محوریت ایثار، حماسه و مظلومیت شکل می‌گیرند، در این اجرای زنده نیز با استقبال گرم رهگذران روبه‌رو شد و بار دیگر جایگاه او را به عنوان هنرمندی که نبض زمانه و ریشه‌های اعتقادی مردم را می‌شناسد، تثبیت کرد.

حسن روح‌الامین بداهه نقاشی کرد

سیدشهاب‌الدین شکیبا مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات خلق این اثر حسن روح‌الامین در میدان تجریش و ایده اولیه این اجرای خیابانی بیان کرد: ایده اصلی این نوع اجرای زنده نقاشی، متعلق به خودِ حسن روح‌الامین بود. او پیشنهاد داد که این بار به جای فضای بسته، در یکی از میادین تهران و مستقیماً در میان مردم به خلق اثر بپردازد.

وی در مورد تفاوت فنی این اجرا با ورک‌شاپ‌های هنری معمول گفت: تفاوت در «زمان» و «تمرکز» بود. معمولاً هنرمند برای خلق یک اثر ماه‌ها فرصت دارد و حتی در ورک‌شاپ‌ها هم کار طی چند روز و در محیطی آرام انجام می‌شود اما اینجا هنرمند باید طی ۳ ساعت، وسط شلوغی میدان و با تمام چالش‌های محیطی فضا را مدیریت می‌کرد.

شکیبا در پاسخ به اینکه آیا طرح پیش‌فرضی برای این نقاشی وجود داشت، اظهار کرد: خیر، جالب اینجاست که حسن روح‌الامین هیچ طراحی یا اتود قبلی نداشت. ایده او این بود که هر چه را در لحظه در میدان تجریش و در میان تجمع مردمی می‌بیند، به تصویر بکشد. در واقع اثر کاملاً بداهه و زنده خلق شد.

مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری در پایان درباره بازخورد مردم نسبت به این اتفاق، عنوان کرد: تماشای هم‌زمانِ خلق و نمایش یک اثر هنری در دل جمعیت، تجربه‌ای جدید و منحصربه‌فرد بود که با واکنش‌های بسیار جالب و مثبت مردم روبه‌رو شد.