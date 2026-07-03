به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر سرتیپ پاسدار عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص)، در حاشیه آیین وداع فرماندهان ارشد نیروهای مسلح با فرمانده شهید کل قوا، با تأکید بر نقش راهبردی و بی‌بدیل رهبر شهید انقلاب در مدیریت میدان نبرد اظهار داشت: اولویت‌هایی که ایشان برای نیروهای مسلح تعیین کرده بودند، همان اولویت‌هایی بود که در جنگ به کار آمد؛ هم در جنگ ۱۲ روزه و هم در جنگ رمضان، و واقعاً تنها ما توانستیم آن‌ها را به‌کار بگیریم.



سرلشکر عبداللهی افزود: آنچه پیروزی نهایی را رقم زد، در واقع حاصل تلاش رزمندگان بود که با راهنمایی‌های این شهید بزرگوار و عزیز و اماممان به دست آمد.