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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۴

انسداد مسیرهای منتهی به بزرگراه شهید سلیمانی در روز مراسم تشییع رهبر

انسداد مسیرهای منتهی به بزرگراه شهید سلیمانی در روز مراسم تشییع رهبر

شهردار منطقه ۴ تهران گفت: همزمان با برگزاری مراسم، ارتباط برخی بزرگراه‌ها با بزرگراه شهید سلیمانی قطع می‌شود و مسیرهای ویژه اتوبوس برای هدایت و تسهیل تردد زائران فعال خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد موسوی، شهردار منطقه ۴تهران با اشاره به پیش بینی ازدحام قابل توجه زائران در روزهای برگزاری مراسم اعلام کرد: مسیرهای ویژه اتوبوس در بزرگراه های شهید یاسینی، دماوند، شهید زین الدین، شهید صیاد شیرازی و شهید بابایی فعال خواهد شد تا جریان رفت و آمد بهتر مدیریت شود.

وی گفت: در تمام طول این مسیرها دو لاین برای پارک حاشیه ای پیش بینی شده و امکان توقف خودروهای زائران فراهم است.

شهردار منطقه افزود: یکی از مهم ترین محدودیت های این طرح، انسداد و قطع ارتباط شبکه های بزرگراهی با بزرگراه شهید سلیمانی است تا مسیر تردد زائران به شکل مستقیم و کنترل شده هدایت شود.

نصب ۴۵۰ تابلو برای هدایت زائران در محورهای اصلی منطقه ۴

شهردار منطقه ۴ اظهار کرد: برای راهنمایی بهتر زائران و کاهش سردرگمی در مسیرهای منتهی به محل مراسم، ۴۵۰ تابلو اطلاع رسانی جدید در محدوده بزرگراهی منطقه نصب شده است.

موسوی توضیح داد: این تابلوها مسیرهای دسترسی، نقاط انسداد، مسیرهای جایگزین و راهنمایی ویژه اتوبوس ها را مشخص می کنند و از صبح جمعه تا پایان محدودیت ها فعال خواهند بود.

شهردار منطقه ۴ در پایان با تاکید بر اینکه خدمت به زائران این مراسم بزرگ، کمترین ادای دین به مجاهدت ها و ایثارگری های رهبر شهید است، خاطرنشان کرد: مجموعه شهرداری منطقه خود را مدیون خون پاک این شهید والامقام و متعهد به ارائه بهترین خدمات به زوار ایشان می داند؛ تمام امکانات و نیروهای این منطقه به صورت شبانه روزی بسیج شده اند تا در این روزهای پر از اندوه، شرایطی ایمن و روان را برای عزاداران و شیفتگان مسیر جهاد و شهادت فراهم کنند.

کد مطلب 6878129

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