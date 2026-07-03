به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه‌برنامه «روایت بدرقه» روزهای شنبه و یکشنبه ۱۳ و ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور جمعی از اهالی سرشناس رسانه در خانه روزنامه‌نگاران شهر برگزار می‌شود.

در این نشست، شرکت‌کنندگان تجربه‌های خود از حضور در صحنه، فرآیند پوشش رسانه‌ای مراسم، چالش‌های حرفه‌ای، مشاهدات میدانی و ناگفته‌های این رویداد را روایت خواهند کرد؛ روایت‌هایی که در قالب پروژه تاریخ شفاهی رسانه ثبت و مستندسازی می‌شود.

هدف از برگزاری این برنامه، گردآوری روایت‌های دست اول فعالان رسانه از یکی از مهم‌ترین رویدادهای معاصر و حفظ بخشی از حافظه حرفه‌ای رسانه کشور است؛ تجربه‌هایی که علاوه بر ارزش تاریخی، می‌تواند منبعی برای مطالعات رسانه‌ای، ارتباطی و اجتماعی در سال‌های آینده باشد.

خانه روزنامه‌نگاران شهر در سال‌های اخیر ثبت روایت‌های حرفه‌ای خبرنگاران و مستندسازی تجربه‌های آنان در رویدادهای ملی را در دستور کار خود قرار داده و «روایت بدرقه» نیز در همین چارچوب برگزار می‌شود.

این برنامه در روزهای شنبه و یکشنبه در خانه روزنامه‌نگاران شهر برگزار خواهد شد و اصحاب رسانه می‌توانند در آن حضور یابند.