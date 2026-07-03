مهدی پیرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تمهیدات گسترده مدیریت شهری برای خدمت‌رسانی به زائران مراسم وداع و تشییع رهبر شهید اظهار کرد: تیم‌های خدماتی شهرداری در تمامی ورودی‌های تهران مستقر شده‌اند و فرآیند راهنمایی، هدایت و ساماندهی زائران از مبادی ورودی شهر آغاز می‌شود. در این ایام تمامی ظرفیت‌های مدیریت شهری در خدمت برگزاری هرچه بهتر مراسم قرار گرفته و ارائه خدمات به زائران و عزاداران در اولویت برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی و خدماتی است.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ پاکیزگی و نظافت مسیرهای منتهی به مراسم افزود: در این راستا ۱۵ هزار و ۹۴۷ پاکبان در نقاط مختلف شهر و مسیرهای تردد زائران مستقر خواهند شد. همچنین صدها دستگاه خودرو و تجهیزات مکانیزه برای جمع‌آوری پسماند و پاکسازی مستمر معابر به کار گرفته شده‌اند تا خدمات نظافتی در طول برگزاری مراسم بدون وقفه ادامه یابد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران ادامه داد: با توجه به گرمای هوا و حضور گسترده عزاداران، شهرداری تهران برنامه ویژه‌ای برای خنک‌سازی فضاهای مراسم تدارک دیده است. بر همین اساس، یک‌هزار و ۱۰۰ دستگاه مه‌پاش در مسیرهای اصلی تردد زائران و محل‌های تجمع مستقر شده‌اند. این تجهیزات از ۷۲ ساعت پیش از آغاز مراسم در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند و وظیفه کاهش دمای محیط و افزایش رفاه عزاداران را برعهده دارند.

پیرهادی همچنین از آماده‌باش کامل نیروهای سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران خبر داد و گفت: ۶ هزار آتش‌نشان به‌صورت ۲۴ ساعته در قالب ۷۰ نقطه عملیاتی، محدوده مصلی امام خمینی(ره) و مسیرهای منتهی به مراسم را پوشش می‌دهند. نیروهای آتش‌نشانی در محل‌های تجمع زائران و مسیرهای تردد مستقر شده‌اند تا در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد عمل شوند.

وی خاطرنشان کرد: تیم‌های اطفای حریق، خودروهای عملیاتی، تجهیزات امداد و نجات و فرماندهان عملیاتی نیز در آماده‌باش کامل قرار دارند تا امنیت و ایمنی مراسم در بالاترین سطح ممکن تأمین شود.