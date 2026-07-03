حفظ وحدت و انسجام ملی از پرتکرارترین موضوعات مورد تأکید رهبر فقید بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سعید مرادپور در خطبههای نماز جمعه این هفته ابهر با اشاره به مراسم تشییع پیکر رهبر فقید اظهار کرد: در هفته پیش رو پیکر این شخصیت با حضور گسترده مردم تشییع و به خاک سپرده خواهد شد.
وی با اشاره به تشییع پیکر رهبر فقید، این حادثه را ضایعهای بزرگ برای جهان اسلام توصیف کرد و با تشریح ابعاد شخصیتی، مدیریتی، اجتماعی و انقلابی وی، گفت: امروز برای عبور از شرایط پیشرو باید به منظومه فکری، سیره عملی و توصیههای مکرر ایشان رجوع کنیم.
مرادپور افزود: شاید هیچکس باور نمیکرد روزی فرا برسد که رهبر ما پس از سالها مجاهدت، زندان، مبارزه، تحمل فشارهای سیاسی و سختیهای فراوان از میان ما برود. ایشان در تمام سالهای مسئولیت، مردم را به امید، ایستادگی و حرکت دعوت میکرد و حتی در دشوارترین شرایط نیز اجازه نداد ناامیدی بر جامعه حاکم شود.
امام جمعه ابهر افزود: این شخصیت پس از سالها مجاهدت به آغوش حضرت امام رضا(ع) بازمیگردد و مشهد میزبان عالمی پارسا، خطیبی توانا، مجتهدی شبزندهدار، حاکمی عادل، مدیری آگاه و آیندهنگر خواهد بود.
وی با اشاره به ابعاد شخصیتی رهبر فقید اظهار کرد: ایشان در خانوادهای علمی، متدین و اهل تهذیب نفس رشد یافت و همواره از نقش مادر خود در تربیت شخصیتش با احترام یاد میکرد؛ موضوعی که نشان میدهد مردان بزرگ در دامان مادران پاک، عالم، فاضل و باتقوا تربیت میشوند.
امام جمعه ابهر فهم عمیق از اسلام ناب، ایمان عملی به معارف دینی، مطالعات گسترده، دانش روز، اهتمام مستمر به خودسازی، عبادت، زهد، بیاعتنایی آگاهانه به دنیا، پیوند سیاست با معنویت و نگاه تمدنی را از مهمترین ویژگیهای رهبر فقید برشمرد.
وی افزود: ایشان همواره جامعه را به آیندهای امیدوار میکرد که در آن تمدن اسلامی شکل گرفته باشد و با مقابله با نظم تحمیلی قدرتهای سلطهگر، بر ساخت ایران قوی و اتکا به توان داخلی تأکید داشت. از آرزوهای ایشان نیز این بود که ایران به جایگاهی برسد که پژوهشگران جهان برای بهرهگیری از دانش، ناگزیر از فراگیری زبان فارسی شوند.
امام جمعه ابهر ادامه داد: صداقت با مردم، توجه به مردم به عنوان پایه اصلی اقتدار، اعتماد به جوانان، امیدآفرینی، شناخت ظرفیتهای اقوام و مذاهب، ارتباط با نخبگان و دانشمندان و حمایت از تولید علم از دیگر ویژگیهای رهبر فقید بود.
وی با اشاره به سبک مدیریتی ایشان گفت: تصمیمگیری مبتنی بر محاسبه، صبر راهبردی، پرهیز از شتابزدگی، جمع میان آرمانخواهی و واقعبینی، نگاه همزمان به تکلیف و نتیجه، نظم، تلاش مستمر و مدیریت جهادی از ویژگیهای مدیریتی ایشان بود؛ به گونهای که حتی در دهه نهم عمر نیز از پس از نماز صبح تا ساعات پایانی شب به مطالعه، جلسات، دیدارها و مدیریت امور کشور میپرداخت.
امام جمعه ابهر سپس با بیان اینکه امروز میراث فکری رهبر فقید در اختیار جامعه قرار دارد، گفت: اگر امروز از ایشان میپرسیدیم برای عبور از این مرحله چه باید کرد، همان توصیههایی را تکرار میکردند که بارها در طول سالهای گذشته بر آنها تأکید داشتند.
وی ولایتپذیری را نخستین محور این توصیهها دانست و اظهار کرد: رهبر فقید در تبیین مفهوم ولایت، آن را به معنای پیوستگی، پیوند، درهمتنیدگی و وحدت جامعه اسلامی معرفی میکردند؛ مفهومی که اتحاد در هدف، مسیر و همه شئون سیاسی و اجتماعی را در بر میگیرد.
وی افزود: همه اتفاقات بزرگ در سایه ولی خدا رقم میخورد و جامعه متفرق نمیتواند پشت سر ولی خدا حرکت کند. اگر بخواهیم از تاریخ عبرت بگیریم، باید بدانیم هر زمان پیروان اهلبیت(ع) دچار تفرقه شدند، ولی خدا تنها ماند.
وی ادامه داد: همه جریانها، گروهها و اقشار باید همانند جویبارهایی که به یک رودخانه بزرگ میپیوندند، با یکدیگر متحد شوند تا در نهایت به دریای ولایت الهی متصل شوند؛ در غیر این صورت، هر جریان پراکندهای سرانجام از میان خواهد رفت.
امام جمعه ابهر حفظ وحدت و انسجام ملی را از پرتکرارترین موضوعات مورد تأکید رهبر فقید دانست و گفت: ایشان معتقد بودند بدون وحدت، نه میتوان به آرمانهای بزرگ اسلام رسید و نه جامعه اسلامی را به سوی آینده مطلوب هدایت کرد.
وی افزود: تفاوت قومیتها، زبانها، فرهنگها و رسوم، مانعی برای وحدت نیست؛ بلکه باید بر اصول مشترک متحد بود و اختلافنظرها را در مسائل فرعی مدیریت کرد.
امام جمعه ابهر امیدآفرینی را از دیگر توصیههای مکرر رهبر فقید عنوان کرد و گفت: ایشان بارها تأکید داشتند که در کنار بیان مشکلات و ضعفها باید آیندهای روشن نیز برای مردم ترسیم شود، زیرا امید موتور محرک حرکت جامعه است و بدون امید، پیشرفت امکانپذیر نخواهد بود.
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