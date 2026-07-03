  1. استانها
  2. تهران
۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۶

آستان امام خمینی(ره) در تدارک میزبانی از زائران تشییع رهبر شهید

آستان امام خمینی(ره) در تدارک میزبانی از زائران تشییع رهبر شهید

ری- همزمان با نزدیک شدن به مراسم بدرقه، وداع و تشییع رهبر شهید، آستان مقدس امام خمینی(ره) خود را برای میزبانی از زائزان آماده می‌کند.

دریافت 15 MB

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با نزدیک شدن به مراسم بدرقه، وداع و تشییع رهبر شهید، آستان مقدس امام خمینی(س) خود را برای میزبانی از یکی از ماندگارترین صحنه‌های تاریخ انقلاب اسلامی آماده می‌کند.

در گوشه‌گوشه حرم مطهر، تلاش خادمان و عوامل اجرایی برای آماده‌سازی فضا، فضاسازی محیط، سیاه‌پوش کردن صحن‌ها، تجهیز مسیرهای تردد و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم با نظم و دقت در جریان است.

شهرداری حرم، به‌عنوان مجری برنامه، در کنار مجموعه آستان مقدس، مسئولیت اجرای عملیات آماده‌سازی و هماهنگی‌های اجرایی این مراسم را بر عهده دارد تا زمینه برگزاری هرچه باشکوه‌تر این آیین فراهم شود.

آستان مقدس امام خمینی(ره) که همواره در مناسبت‌های ملی و مذهبی، مأمن و میعادگاه عاشقان انقلاب اسلامی بوده است، این‌بار نیز با همه ظرفیت‌های خود، آماده میزبانی از خیل عظیم مردم قدرشناس ایران در مراسم بدرقه، وداع و تشییع رهبر شهید است.

اینجا، خانه امام است، خانه‌ای که بار دیگر، میزبان حماسه حضور ملت ایران خواهد بود.

کد مطلب 6878193

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها