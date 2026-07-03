آستان امام خمینی(ره) در تدارک میزبانی از زائران تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با نزدیک شدن به مراسم بدرقه، وداع و تشییع رهبر شهید، آستان مقدس امام خمینی(س) خود را برای میزبانی از یکی از ماندگارترین صحنههای تاریخ انقلاب اسلامی آماده میکند.
در گوشهگوشه حرم مطهر، تلاش خادمان و عوامل اجرایی برای آمادهسازی فضا، فضاسازی محیط، سیاهپوش کردن صحنها، تجهیز مسیرهای تردد و فراهمسازی زیرساختهای لازم با نظم و دقت در جریان است.
شهرداری حرم، بهعنوان مجری برنامه، در کنار مجموعه آستان مقدس، مسئولیت اجرای عملیات آمادهسازی و هماهنگیهای اجرایی این مراسم را بر عهده دارد تا زمینه برگزاری هرچه باشکوهتر این آیین فراهم شود.
آستان مقدس امام خمینی(ره) که همواره در مناسبتهای ملی و مذهبی، مأمن و میعادگاه عاشقان انقلاب اسلامی بوده است، اینبار نیز با همه ظرفیتهای خود، آماده میزبانی از خیل عظیم مردم قدرشناس ایران در مراسم بدرقه، وداع و تشییع رهبر شهید است.
اینجا، خانه امام است، خانهای که بار دیگر، میزبان حماسه حضور ملت ایران خواهد بود.
نظر شما