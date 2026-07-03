مشایخی: آمادگی کامل لجستیکی و برگزاری مراسم جاماندگان یار در ۱۵ تیر

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مشایخی ظهر جمعه با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده افزود: تمامی تمهیدات و امکانات لجستیکی لازم برای اعزام کاروانها، از جمله هماهنگی ناوگان حملونقل، پشتیبانی و خدمات مورد نیاز، در سطح شهرستان پیشبینی شده و دستگاههای اجرایی با آمادگی کامل در این زمینه همکاری میکنند.
مشایخی ضمن اشاره به تخصیص سهمیه قطار مسافری با پیگیری های شهرستان، خاطرنشان کرد: علاوه بر کاروانهای سازماندهیشده، جمع زیادی از مردم شهرستان میانه نیز بهصورت خودجوش، در قالب کاروانها و گروههای مردمی، برای حضور در آیین تشییع رهبر شهید عازم محل برگزاری مراسم خواهند شد.
فرماندار ویژه میانه همچنین تصریح کرد: همزمان با آیین تشییع، برنامه ویژه جاماندگان یار روز ۱۵ تیر در شهرستان میانه، شهرها و بخشهای تابعه برگزار خواهد شد تا افرادی که امکان حضور در مراسم اصلی را ندارند، بتوانند در فضایی معنوی ضمن ادای احترام به امام شهید، در این آیین مشارکت کنند.
وی از مردم شهرستان دعوت کرد با حضور پرشور در کاروانهای اعزامی، گروههای مردمی و همچنین مراسم جاماندگان یار ، بار دیگر وحدت، همدلی و وفاداری خود را به امام شهید و ارزشهای انقلاب اسلامی به نمایش بگذارند.
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