اعزام ۹ کاروان از جلفا برای حضور در آیین تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کریم خوشترکیب صبح شنبه در گفتوگو با خبرنگاران با تسلیت شهادت رهبر انقلاب اسلامی، از حضور مستمر و همراهی مردم ولایتمدار شهرستان جلفا در برنامههای پاسداشت ارزشهای اسلامی قدردانی کرد و افزود: مردم این شهرستان همواره پایبندی خود را به آرمانهای انقلاب اسلامی و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در عمل به نمایش گذاشتهاند.
وی با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای اعزام زائران به تهران افزود: ۹ دستگاه اتوبوس برای انتقال زائران شهرستان جلفا و منطقه آزاد ارس به آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید سازماندهی شده و کاروانها تا ساعاتی دیگر عازم تهران خواهند شد.
فرمانده سپاه ناحیه جلفا با بیان اینکه تمهیدات لازم برای پشتیبانی از شهروندانی که با خودروهای شخصی در این مراسم حضور مییابند نیز پیشبینی شده است، گفت: هماهنگیهای لازم برای هدایت و خدماترسانی به این زائران انجام شده است.
خوشترکیب همچنین از برپایی دو موکب محوری در تهران و مشهد مقدس با مشارکت سپاه، سازمان منطقه آزاد ارس، فرمانداری، دستگاههای اجرایی، خیران و گروههای جهادی خبر داد و افزود: این موکبها بهمنظور ارائه خدمات به زائران تجهیز و آمادهسازی شدهاند.
وی با اشاره به برنامههای فرهنگی و مذهبی شهرستان نیز اظهار کرد: در راستای هماهنگی هرچه بهتر مراسم، نشست مشترکی با ائمه جماعات، دهیاران و فرماندهان پایگاههای مقاومت بسیج برگزار شده و برنامههای عزاداری و بزرگداشت در مساجد شهری و روستایی شهرستان تدارک دیده شده است.
فرمانده سپاه ناحیه جلفا در پایان از اقشار مختلف مردم برای حضور گسترده در آیینهای بزرگداشت دعوت کرد و بر حفظ وفاق ملی، تجدید میثاق با آرمانهای رهبر شهید و حمایت از رهبری جدید نظام تأکید کرد.
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