به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل در خطبه‌های این هفته نماز جمعه تبریز با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: تقوا نسخه‌ای مخصوص گروه یا قشر خاصی نیست، بلکه همه انسان‌ها در هر جایگاه، مسئولیت و موقعیتی به آن نیاز دارند و هیچ‌کس نمی‌تواند خود را از تقوا بی‌نیاز بداند.

وی افزود: تقوا تنها به انجام عبادات محدود نمی‌شود، بلکه تمامی شئون زندگی انسان را دربرمی‌گیرد؛ از اندیشه و گفتار گرفته تا رفتار، معاملات، روابط اجتماعی، شیوه کسب روزی، برخورد با خانواده و نحوه تعامل با مردم، همگی باید بر مدار تقوای الهی باشد.

امام جمعه تبریز با بیان اینکه عمل به اوامر الهی و پرهیز از محرمات، حقیقت تقوا را تشکیل می‌دهد، گفت: هر اندازه انسان به تقوا نزدیک‌تر شود، قدرت تشخیص او در شناخت حق از باطل نیز افزایش می‌یابد و خداوند قدرت تمییز و بصیرت را به بندگان باتقوا عطا می‌کند.

تقوا؛ معیار اصلاح فرد و جامعه

مطهری‌اصل با اشاره به آثار تقوا در زندگی فردی و اجتماعی تصریح کرد: انسان باتقوا در تصمیم‌گیری‌های خود دچار سردرگمی نمی‌شود و می‌تواند مسیر صحیح را از راه انحراف تشخیص دهد؛ از همین رو تقوا نه‌تنها برای زندگی فردی، بلکه برای اداره جامعه نیز یک اصل اساسی محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: انسان متقی به‌خوبی تشخیص می‌دهد که چه سخنی حق است و چه سخنی باطل، کدام مسیر به رضایت خداوند منتهی می‌شود و کدام راه انسان را به دنبال خواسته‌های نفسانی یا اهداف دشمنان می‌کشاند.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی با تأکید بر اینکه بسیاری از انحرافات اجتماعی و سیاسی ناشی از ضعف بصیرت است، اظهار داشت: هرچه تقوا در جامعه تقویت شود، قدرت تشخیص مردم نیز افزایش می‌یابد و زمینه سوءاستفاده دشمنان و جریان‌های انحرافی کاهش پیدا می‌کند.

بصیرت؛ مهم‌ترین نیاز جامعه در دوران فتنه

امام جمعه تبریز یکی از سخت‌ترین عرصه‌های تشخیص حق از باطل را دوران فتنه و جنگ دانست و گفت: در شرایط بحرانی، تصمیم‌گیری بسیار دشوارتر از حالت عادی است؛ زیرا فضای جنگ، آمیخته با تبلیغات، شایعات، فشارهای روانی، شهادت، سختی‌ها و نگرانی‌های فراوان است و همین مسئله تشخیص مسیر صحیح را دشوار می‌کند.

وی با استناد به آیات قرآن کریم افزود: خداوند در موارد متعدد بر جهاد در راه خدا، اطاعت از پیامبر اکرم (ص) و پیروی از اولی‌الامر تأکید کرده است؛ زیرا در زمان اختلاف و فتنه، ملاک تشخیص حق، تبعیت از رهبری الهی است.

مطهری‌اصل خاطرنشان کرد: در طول تاریخ اسلام افراد بسیاری بودند که تصور می‌کردند در حال دفاع از دین هستند، اما به دلیل نداشتن بصیرت، در برابر امام حق ایستادند و در جبهه باطل قرار گرفتند.

«امام مَوْتور»؛ نتیجه تنها گذاشتن ولی خدا

وی با اشاره به فرازی از زیارت عاشورا، مفهوم «امام مَوْتور» و «امام منصور» را تشریح کرد و گفت: در زیارت عاشورا از امام حسین (ع) با تعبیر «یا وَترَ المَوْتور» یاد شده است؛ «مَوْتور» به معنای امامی است که تنها مانده و از یاری مردم محروم شده است.

امام جمعه تبریز ادامه داد: در همان زیارت، از خداوند می‌خواهیم ما را در زمره یاران «امام منصور» قرار دهد؛ یعنی امامی که امت او را یاری کرده و در کنار او ایستاده‌اند.

وی با بیان اینکه «امام مَوْتور» و «امام منصور» هر دو به یک امام اشاره دارند، تصریح کرد: تفاوت در شخصیت امام نیست، بلکه در رفتار مردم است؛ اگر جامعه ولی خدا را تنها بگذارد، امام مَوْتور خواهد بود و اگر مردم با بصیرت و وفاداری از امام خود حمایت کنند، همان امام به «امام منصور» تبدیل می‌شود.

مطهری‌اصل تأکید کرد: وظیفه امت اسلامی آن است که هیچ‌گاه اجازه ندهد ولی‌امر جامعه اسلامی در غربت و تنهایی قرار گیرد، بلکه باید با حضور آگاهانه در صحنه، از ولایت و آرمان‌های اسلام دفاع کند.

ایمان کامل تنها با عمل محقق می‌شود

وی در ادامه با بیان اینکه محبت اهل‌بیت (ع) باید در عمل تجلی پیدا کند، اظهار کرد: صرف ادعای محبت به امیرالمؤمنین (ع) برای رسیدن به ایمان کامل کافی نیست، بلکه ایمان زمانی کامل می‌شود که اعتقاد قلبی، اقرار زبانی و عمل بر اساس سیره اهل‌بیت (ع) در کنار یکدیگر قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی افزود: شیعه واقعی کسی است که همانند امیرالمؤمنین (ع) در برابر ظلم ایستادگی کند، نسبت به مؤمنان مهربان باشد، در برابر دشمنان اسلام عزتمند رفتار کند و عدالت، تقوا، شجاعت و مردم‌داری را در زندگی خود به نمایش بگذارد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، فرماندهان، دانشمندان و مجاهدان راه اسلام، گفت: این نظام با خون پاک شهیدان استوار شده است و همه مردم وظیفه دارند از این امانت بزرگ الهی پاسداری کنند.

حق‌الناس؛ اصلی که نباید فدای منفعت‌طلبی شود

امام جمعه تبریز در ادامه خطبه‌ها با تأکید بر اینکه تقوا تنها در عبادات خلاصه نمی‌شود، رعایت حقوق مردم را از مهم‌ترین جلوه‌های دینداری دانست و اظهار کرد: انسان مؤمن باید همواره مراقب زبان، گوش، نگاه، رفتار، کسب‌وکار و معاشرت‌های خود باشد تا مبادا حقی از دیگران ضایع شود.

وی با اشاره به اهمیت حق‌الناس افزود: همان‌گونه که انسان نسبت به حق‌الله مسئول است، باید نسبت به حقوق مردم حساسیت بیشتری داشته باشد؛ چرا که اگر آبروی مؤمنی با سخن یا رفتاری از بین برود یا حقی از مردم تضییع شود، با تقوا سازگار نیست.

مطهری‌اصل با انتقاد از توجیه برخی تخلفات اجتماعی و اقتصادی با این استدلال که «همه این کار را انجام می‌دهند»، گفت: اینکه فردی بگوید چون دیگران کم‌فروشی می‌کنند یا حق مردم را رعایت نمی‌کنند، من نیز ناچارم چنین رفتاری داشته باشم، هیچ توجیه شرعی و اخلاقی ندارد و هر انسان در پیشگاه خداوند مسئول اعمال خویش است.

وی ادامه داد: چه بسیار انسان‌هایی که با درآمد اندک اما از راه حلال زندگی می‌کنند و خداوند نیز به زندگی آنان برکت می‌دهد؛ بنابراین نباید برای دستیابی به مال بیشتر، از مسیر حرام وارد شد یا حقوق دیگران را نادیده گرفت.

برکت در گرو انصاف و دعای خیر مردم است

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه برکت تنها در افزایش درآمد نیست، خاطرنشان کرد: خداوند به زندگی کسانی برکت می‌دهد که در معاملات انصاف را رعایت کنند و برای رضای الهی از بخشی از منفعت خود بگذرند.

وی گفت: اگر بازاری، پزشک، داروساز، معلم، استاد دانشگاه، کارمند یا هر فردی که مسئولیتی بر عهده دارد، رضایت مردم را جلب کند، دعای خیر مردم سرمایه ارزشمندی برای او خواهد بود و این دعا از بسیاری از سرمایه‌های مادی ارزشمندتر است.

مطهری‌اصل با اشاره به روایاتی درباره جایگاه دعای مؤمنان افزود: انسان باید به گونه‌ای زندگی کند که مردم پس از دیدار یا دریافت خدمت از او، برایش دعا کنند، نه اینکه از عملکرد او ناراضی باشند و نفرینش کنند.

قدردانی از حضور مردم در صحنه‌های انقلاب

امام جمعه تبریز در بخش دیگری از سخنان خود از حضور مستمر مردم در برنامه‌های عبادی و انقلابی قدردانی کرد و گفت: مردم مؤمن و انقلابی تبریز و آذربایجان‌شرقی طی ماه‌های اخیر با حضور در اجتماعات مردمی و مراسم‌های مختلف، بار دیگر وفاداری خود را به انقلاب اسلامی، نظام و ولایت به نمایش گذاشتند.

وی افزود: این همراهی و ایستادگی در مقاطع مختلف، نشان‌دهنده بصیرت ملت ایران است و این وفاداری را می‌توان از برجسته‌ترین ویژگی‌های مردم ایران در دوران انقلاب اسلامی دانست.

مطهری‌اصل با مقایسه این همراهی با برخی مقاطع تاریخ اسلام اظهار کرد: در دوران امیرالمؤمنین (ع)، امام حسن مجتبی (ع) و واقعه عاشورا، بسیاری از مردم امام زمان خود را تنها گذاشتند، اما امروز ملت ایران با حضور در صحنه‌های مختلف نشان داده‌اند که در حمایت از ولایت استوار هستند.

وی از علما، روحانیان، دانشگاهیان، دانشجویان، اصناف، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جوانان و دیگر اقشار مردم که در برنامه‌های انقلابی و مذهبی حضور فعال داشته‌اند، قدردانی کرد.

صرفه‌جویی؛ راهبردی همیشگی برای کشور

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی در ادامه، صرفه‌جویی را ضرورتی همیشگی برای کشور دانست و اظهار کرد: مدیریت مصرف آب، برق، گاز و سوخت نباید تنها در مقاطع خاص مورد توجه قرار گیرد، بلکه باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.

وی افزود: کشوری که همواره با فشارها و تهدیدهای دشمنان مواجه است، با مدیریت صحیح منابع و پرهیز از اسراف می‌تواند بخشی از مشکلات خود را کاهش داده و زمینه خدمت‌رسانی بهتر به مردم را فراهم کند.

از وفور کالا تا مطالبه مهار گرانی

مطهری‌اصل با قدردانی از تلاش مسئولان برای تأمین کالاهای اساسی گفت: خوشبختانه کشور با کمبود کالاهای ضروری مواجه نیست و این موضوع حاصل تلاش دولت، تولیدکنندگان، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی است.

وی در عین حال با اشاره به مشکلات معیشتی مردم تصریح کرد: هرچند فراوانی کالا موضوع مهمی است، اما گرانی و افزایش مستمر قیمت‌ها نیز از دغدغه‌های جدی مردم به شمار می‌رود و مسئولان باید با نظارت مؤثر و برنامه‌ریزی دقیق، برای کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها اقدام کنند.

امام جمعه تبریز افزود: برخی خانواده‌ها در تأمین نیازهای اولیه زندگی با دشواری روبه‌رو هستند و انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود، فشار اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه را کاهش دهند.

دعوت به حضور در آیین تشییع رهبر شهید

وی همچنین با اشاره به برگزاری آیین‌ تشییع رهبر شهید انقلاب، از تلاش دستگاه‌های اجرایی، استانداری، شهرداری، نیروهای مسلح، موکب‌های مردمی و سایر مجموعه‌های خدمت‌رسان برای فراهم کردن زمینه حضور مردم در این مراسم‌ها قدردانی کرد.

مطهری‌اصل با دعوت از مردم برای حضور گسترده در این آیین‌ها اظهار کرد: تکریم شهدا، پاسداشت عزت و امنیت کشور است و حضور در مراسم تشییع و بزرگداشت آنان، تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب اسلامی و ادامه راه شهیدان به شمار می‌رود.

وی افزود: در تبریز نیز برنامه‌های متعددی برای گرامیداشت رهبر شهید انقلاب برگزار خواهد شد و لازم است در این مراسم‌ها، تبیین آرمان‌های شهدا، تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جوان مورد توجه قرار گیرد.

رهبر معظم انقلاب شخصیتی ممتاز در جهان اسلام است

امام جمعه تبریز در ادامه با اشاره به جایگاه رفیع رهبر شهید، ایشان را شخصیتی برجسته در عرصه‌های علمی، دینی و سیاسی توصیف کرد و گفت: رهبر شهید با برخورداری از فقاهت، شناخت عمیق از معارف اسلامی، اشراف بر مسائل جهان اسلام و بین‌الملل، شجاعت، تدبیر و مدیریت، جایگاه ممتازی در میان رهبران جهان داشت.

وی افزود: شخصیت علمی، معنوی و مدیریتی رهبر شهید به گونه‌ای بود که ابعاد مختلف آن نیازمند تبیین مستمر برای نسل‌های امروز و آینده است و ملت ایران باید قدردان این نعمت الهی باشد.

مطهری‌اصل با اشاره به شهادت جمعی از فرماندهان و خدمتگزاران نظام اسلامی، اظهار کرد: داغ از دست دادن این عزیزان برای ملت ایران سنگین است، اما امروز زمان حفظ اقتدار، انسجام و ایستادگی است و نباید اجازه داد دشمن از این حوادث سوءاستفاده کند.

حمایت از ولایت، رمز استمرار انقلاب

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی گفت: آنچه انقلاب اسلامی را در طول بیش از چهار دهه در برابر همه توطئه‌ها حفظ کرده، حضور مردم در صحنه و تبعیت از ولایت فقیه بوده است.

وی خاطرنشان کرد: ملت ایران همواره در بزنگاه‌های تاریخی نشان داده‌اند که از آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهبری نظام حمایت می‌کنند و همین انسجام، بزرگ‌ترین سرمایه کشور در برابر تهدیدهای خارجی است.

مطهری‌اصل با تأکید بر اینکه دشمن همواره به دنبال ایجاد فاصله میان مردم و نظام اسلامی است، افزود: هر اندازه وحدت ملی و اعتماد عمومی تقویت شود، دشمن در دستیابی به اهداف خود ناکام‌تر خواهد ماند.

مذاکره به معنای کنار گذاشتن اقتدار نیست

امام جمعه تبریز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مباحث مطرح شده درباره مذاکره، اظهار کرد: مسئله جمهوری اسلامی، انتخاب میان «جنگ یا مذاکره» نیست، بلکه دیپلماسی نیز بخشی از میدان مقابله با دشمن است و باید با حفظ عزت، حکمت و مصلحت دنبال شود.

وی افزود: جمهوری اسلامی هیچ‌گاه با خوش‌بینی به دشمن وارد مذاکره نشده و تجربه‌های گذشته نشان داده است که نمی‌توان به وعده‌های قدرت‌های سلطه‌گر اعتماد کرد.

مطهری‌اصل تصریح کرد: اگر در چارچوب خطوط قرمز و سیاست‌های ترسیم‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب، منافع ملت ایران تأمین شود، مذاکره می‌تواند بخشی از مسیر تحقق اهداف کشور باشد، اما اگر طرف مقابل به تعهدات خود پایبند نباشد، جمهوری اسلامی نیز متناسب با شرایط تصمیم خواهد گرفت.

نیروهای مسلح در آمادگی کامل قرار دارند

وی با تأکید بر آمادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمن نباید تصور کند که ملت ایران یا نیروهای مسلح کشور در برابر تهدیدها دچار ضعف یا تردید شده‌اند.

امام جمعه تبریز افزود: نیروهای مسلح با هوشیاری کامل از امنیت و منافع ملی صیانت می‌کنند و هرگونه خطای محاسباتی دشمن با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.

مطهری‌اصل با محکوم کردن جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه ملت‌های مسلمان، این رژیم را عامل اصلی ناامنی و جنایت در منطقه دانست و گفت: جنایتکارانی که دستشان به خون زنان، کودکان و مردم بی‌گناه آلوده است، باید بدانند که این اقدامات بی‌پاسخ نخواهد ماند.

وی تأکید کرد: ملت ایران یاد و راه شهدا را زنده نگه خواهد داشت و اجازه نخواهد داد خون پاک شهیدان به فراموشی سپرده شود.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی همچنین بر حمایت از جبهه مقاومت تأکید کرد و افزود: مقاومت، راهبرد اساسی ملت‌های مسلمان در برابر ظلم و اشغالگری است و ملت ایران همچنان در کنار ملت‌های مظلوم منطقه خواهد ایستاد.

مسئولان برای حل مشکلات اقتصادی مردم تلاش مضاعف کنند

وی در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر ضرورت خدمت‌رسانی هرچه بیشتر به مردم، از مسئولان خواست با روحیه جهادی، ارتباط خود با مردم را تقویت کرده و رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.

مطهری‌اصل گفت: هر اندازه مسئولان با اخلاص، مردم‌داری و تلاش شبانه‌روزی در مسیر خدمت حرکت کنند، سرمایه اجتماعی نظام تقویت خواهد شد و امید در جامعه افزایش می‌یابد.

وی همچنین از مردم خواست با حفظ وحدت، تقوا، بصیرت و حضور آگاهانه در صحنه‌های مختلف، همچنان پشتیبان انقلاب اسلامی و ولایت فقیه باشند.