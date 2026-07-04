به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدمهدی عنایتی صبح شنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: ویژهبرنامه ملی «بدرقه آفتاب» با هدف پاسداشت مقام رهبر شهید، ثبت روایتهای مردمی از آیین تشییع و بهرهگیری از ظرفیت کانونهای فرهنگی هنری مساجد همزمان با این مراسم در آذربایجانشرقی اجرا میشود.
وی با بیان اینکه مساجد همواره محور فعالیتهای فرهنگی و انسجام مردمی بودهاند، افزود: برنامههای این طرح تنها به آیین تشییع محدود نیست و تا سالگرد شهادت رهبر شهید با محوریت تبیین اندیشهها، سیره و آرمانهای ایشان ادامه خواهد داشت.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد آذربایجانشرقی ادامه داد: تولید محتوای فرهنگی و رسانهای، روایتگری هنری، برگزاری محافل تبیینی، برنامههای قرآنی، مجالس بزرگداشت و اجرای سرودهای حماسی از مهمترین بخشهای این ویژهبرنامه است.
عنایتی از برگزاری رویداد ملی رسانهای «بدرقه آفتاب» با شعار «باید برخاست» نیز خبر داد و گفت: اعضای کانونهای مساجد میتوانند آثار خود را در قالب کلیپ، عکس، عکسنوشته، پیام صوتی و سفرنامه تا پایان مردادماه در سامانه «بچههای مسجد» و بسترهای اعلامشده ثبت و ارسال کنند.
وی همچنین با اشاره به پویش ملی ادای احترام به رهبر شهید، از اعضای کانونهای فرهنگی هنری مساجد خواست پیامهای خود را در قالب دلنوشته، پیام تسلیت، وداع، اعلام آمادگی برای خدمت و تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب اسلامی ثبت کنند.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد آذربایجانشرقی با بیان اینکه مدیران و اعضای کانونهای مساجد استان در قالب کاروانهای منظم در آیین تشییع حضور خواهند یافت، گفت: گروه سرود کانون فرهنگی هنری «رهپویان یاس» نیز به نمایندگی از استان در موکبهای مسیر تشییع در تهران به اجرای سرودهای حماسی و انقلابی میپردازد.
وی از حضور خادمان مسجدی استان در مواکب خدمترسانی خبر داد و افزود: برپایی ایستگاههای صلواتی، محافل انس با قرآن، مراسم شعرخوانی، ختم صلوات، اجرای طرح «تلاوت نور» و دیگر برنامههای فرهنگی از جمله اقدامات پیشبینیشده کانونهای مساجد آذربایجانشرقی در ایام برگزاری این مراسم است.
عنایتی در پایان تأکید کرد: کانونهای فرهنگی هنری مساجد با تکیه بر ظرفیت مردمی و فرهنگی خود، در کنار حضور در آیین تشییع، برای ثبت و روایت این رویداد تاریخی و تبیین فرهنگ ایثار، شهادت و آرمانهای انقلاب اسلامی تلاش خواهند کرد.
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