دعوت به حضور حداکثری مردم آذربایجان شرقی در مراسم تشییع رهبرشهید

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اصغر عباسقلیزاده، فرمانده سپاه عاشورا و حجتالاسلام والمسلمین عبدالرحیم نجفقلیزاده سرایی، مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه عاشورا، روز جمعه با صدور پیامی مشترک، از مردم آذربایجان شرقی برای حضور گسترده و باشکوه در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب دعوت کردند.
سردار عباسقلیزاده و حجتالاسلام سرایی در این پیام مشترک با اشاره به ارادت دیرینه مردم آذربایجان به رهبر شهید انقلاب، تأکید کردند: مردم این استان سالها در دیدارهای سالانه، با شور و شعور انقلابی با ایشان تجدید بیعت میکردند و این بار نیز برای آخرین وداع با رهبر شهید خود راهی مراسم تشییع خواهند شد.
در این پیام آمده است: حضور در این مراسم تنها بدرقه یک شخصیت بزرگ نیست، بلکه تجلیل از «آقای شهید ایران»، تولید قدرت برای کشور و نظام و تجدید بیعت با خلف صالح ایشان است.
فرمانده سپاه عاشورا و مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه عاشورا با تأکید بر ضرورت حضور گسترده مردم، این مراسم را رویدادی تاریخی توصیف کرده و خواستار خلق صحنهای ماندگار از حضور مردم آذربایجان شرقی برای نسلهای آینده شدند.
در ادامه این پیام، مردم آذربایجان شرقی «پرچمداران اتحاد ایران» توصیف شده و آمده است: حضور حداکثری مردم در آیین تشییع، جلوهای از ایمان، وفاداری و پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی خواهد بود.
در پایان این پیام تأکید شده است که مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب برای مردم آذربایجان، علاوه بر بدرقه آن شهید والامقام، تجلی بزرگترین بیعت عمومی با حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (حفظهالله تعالی) خواهد بود.
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