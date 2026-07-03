تقوا و هوشیاری دو نیاز امروز جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ایوب جهانگیری، با دعوت مردم به رعایت تقوای الهی، بر ضرورت خودسازی، حفظ وحدت ملی، شناخت دشمن و هوشیاری در برابر تحریف تاریخ تأکید کرد.

وی در خطبه نخست، با اشاره به جایگاه تقوا در آموزه‌های دینی، اظهار داشت: هیچ پرهیزی سودمندتر از دوری از گناه، پرهیز از آزار مؤمنان و اجتناب از غیبت نیست. به گفته وی، تقوا تنها یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه ملکه‌ای نفسانی است که انسان را در برابر وسوسه‌ها و زمینه‌های گناه به خویشتنداری و کنترل نفس وادار می‌کند.

امام جمعه موقت حاجی‌آباد با بیان اینکه آزار مؤمنان تنها به آسیب جسمی محدود نمی‌شود، افزود: گاهی یک سخن نسنجیده یا رفتار نادرست می‌تواند دل انسانی را بشکند و چنین رفتارهایی با روح تقوا سازگار نیست. وی تأکید کرد که غیبت، سخن‌چینی و آزار دیگران از مهم‌ترین موانع دستیابی به تقوای حقیقی است.

جهانگیری در خطبه دوم با گرامیداشت دوازدهم تیرماه، سالروز حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران و شهادت ۲۹۰ مسافر بی‌گناه، بازخوانی این حادثه را برای شناخت ماهیت واقعی دشمنان ضروری دانست و گفت: مرور تاریخ انقلاب اسلامی نشان می‌دهد آمریکا و هم‌پیمانانش بارها علیه ملت ایران مرتکب جنایت شده‌اند و نباید اجازه داد این واقعیت‌ها به فراموشی سپرده شود.

وی همچنین با اشاره به یازدهم تیرماه، روز افشای حقوق بشر آمریکایی، اظهار کرد: رفتار آمریکا در قبال ملت‌ها، به‌ویژه کشتار غیرنظامیان و کودکان، نشان‌دهنده تناقض آشکار میان ادعاهای حقوق بشری و عملکرد واقعی این کشور است.

امام جمعه موقت حاجی‌آباد در ادامه، با گرامیداشت روز بزرگداشت علامه امینی، از مجاهدت‌های علمی این اندیشمند بزرگ در تبیین حقانیت ولایت و امامت یاد کرد و مطالعه آثار ارزشمند وی را برای نسل جوان ضروری دانست.

وی همچنین فرارسیدن روز قلم و روز شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را تبریک گفت و ضمن قدردانی از تلاش‌های اصحاب قلم، خبرنگاران، نویسندگان و مجموعه مدیریت شهری، خدمت صادقانه به مردم را سرمایه‌ای ماندگار و عامل پیشرفت و آبادانی جامعه عنوان کرد.

جهانگیری با اشاره به روز ادبیات کودک و نوجوان نیز بر ضرورت تولید محتوای فرهنگی مناسب برای نسل آینده تأکید کرد و نقش خانواده‌ها، مربیان و فعالان فرهنگی را در تربیت فکری و اخلاقی کودکان و نوجوانان بسیار مهم دانست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به شرایط سیاسی روز پرداخت و با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی گفت: نباید جامعه را در دوگانه «جنگ یا مذاکره» متوقف کرد، بلکه هر اقدامی باید در چارچوب تأمین منافع ملی، عزت کشور و کاهش آسیب‌ها دنبال شود.

امام جمعه موقت حاجی‌آباد همچنین حضور گسترده مردم در مراسم وداع با پیکر امام شهید را جلوه‌ای از وفاداری ملت به آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد: این حضور باشکوه، پیام وحدت، مقاومت و ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان و استکبار جهانی بود.

وی در پایان از عملکرد تیم ملی فوتبال ایران قدردانی کرد و گفت: بازیکنان تیم ملی با وجود همه فشارها و دشواری‌ها، نماینده‌ای شایسته برای ملت ایران بودند و مردم قدردان تلاش، غیرت و تعهد آنان هستند.

خطیب نماز جمعه حاجی‌آباد در پایان با دعا برای افزایش بصیرت، دوری از گناه، شفای بیماران، عزت و سربلندی ملت ایران و سلامتی رهبر معظم انقلاب اسلامی، خطبه‌های این هفته را به پایان رساند.آید کوتاه: امام جمعه موقت حاجی‌آباد، تقوا، شناخت دشمن و حفظ وحدت ملی را مهم‌ترین نیاز امروز جامعه اسلامی دانست و بر هوشیاری در برابر تحریف تاریخ تأکید کرد.