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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۰

ماموستا واوی: حضور مردم در تشییع رهبر شهید نماد وحدت و وفاداری ملت است

ماموستا واوی: حضور مردم در تشییع رهبر شهید نماد وحدت و وفاداری ملت است

امام جمعه سردشت از مردم خواست با حضور در مراسم تشییع پیکر مطهر شهید انقلاب زمینه تقویت وحدت و همبستگی راه ایشان را ادامه دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموستا محمد واوی در خطبه‌های نماز جمعه شهادت رهبرمعظم انقلاب را ضایعه‌ای بزرگ برای جهان اسلام و ملت ایران دانست و بر حفظ وحدت، همدلی و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کرد.

وی با اشاره به برگزاری مراسم تشییع پیکر ایشان از مردم خواست با حضور آگاهانه و حفظ انسجام ملی، یاد و راه ایشان را گرامی بدارند و وحدت و همبستگی را بیش از گذشته تقویت کنند.

ماموستا واوی در بخش دیگری از خطبه‌ها با ابراز نگرانی از گسترش آسیب‌های اجتماعی، نسبت به افزایش مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی در میان جوانان هشدار داد و اظهار کرد: خانواده‌ها، نهادهای فرهنگی، آموزشی و دستگاه‌های مسئول باید با همکاری و برنامه‌ریزی مؤثر، زمینه پیشگیری از این آسیب‌ها را فراهم کنند.

وی با تاکید بر ضرورت تقویت باورهای دینی، اخلاقی و فرهنگی در جامعه، حفظ سلامت نسل جوان را از مهم‌ترین وظایف خانواده‌ها و مسئولان برشمرد و خواستار برخورد قاطع با عوامل ترویج مواد مخدر و مشروبات الکلی و گسترش برنامه‌های فرهنگی و آگاهی‌ بخشی شد.

کد مطلب 6878265

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