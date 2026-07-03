ماموستا واوی: حضور مردم در تشییع رهبر شهید نماد وحدت و وفاداری ملت است

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموستا محمد واوی در خطبه‌های نماز جمعه شهادت رهبرمعظم انقلاب را ضایعه‌ای بزرگ برای جهان اسلام و ملت ایران دانست و بر حفظ وحدت، همدلی و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کرد.

وی با اشاره به برگزاری مراسم تشییع پیکر ایشان از مردم خواست با حضور آگاهانه و حفظ انسجام ملی، یاد و راه ایشان را گرامی بدارند و وحدت و همبستگی را بیش از گذشته تقویت کنند.

ماموستا واوی در بخش دیگری از خطبه‌ها با ابراز نگرانی از گسترش آسیب‌های اجتماعی، نسبت به افزایش مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی در میان جوانان هشدار داد و اظهار کرد: خانواده‌ها، نهادهای فرهنگی، آموزشی و دستگاه‌های مسئول باید با همکاری و برنامه‌ریزی مؤثر، زمینه پیشگیری از این آسیب‌ها را فراهم کنند.

وی با تاکید بر ضرورت تقویت باورهای دینی، اخلاقی و فرهنگی در جامعه، حفظ سلامت نسل جوان را از مهم‌ترین وظایف خانواده‌ها و مسئولان برشمرد و خواستار برخورد قاطع با عوامل ترویج مواد مخدر و مشروبات الکلی و گسترش برنامه‌های فرهنگی و آگاهی‌ بخشی شد.