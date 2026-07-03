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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۸

غرق شدن یک جوان در سد ایلام

غرق شدن یک جوان در سد ایلام

ایلام - ساعتی پیش یک جوان ۲۸ ساله در سد چم گردلان ایلام غرق شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی دریافت گزارش مردمی و اطلاع مدیریت ستاد بحران استانداری ایلام درباره غرق شدن این جوان ۲۸ ساله ایلامی در دریاچه سد چم گردلان تیم امداد و نجات غواصی شهرستان ایلام به سرپرستی سجاد یکتا، بلافاصله به محل حادثه اعزام شد.

سجاد یکتا رئیس هیئت نجات غریق و غواصی شهرستان ایلام اعلام کرد: پس از دریافت درخواست از سوی ستاد بحران استانداری تیم تخصصی غواصی این شهرستان با سرپرستی وی بلافاصله به محل حادثه اعزام شده و عملیات جست‌وجو برای یافتن فرد غرق‌شده آغاز شده است.

جزئیات بیشتر این حادثه و نتیجه عملیات امداد و نجات متعاقباً اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6878243

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