غرق شدن یک جوان در سد ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، در پی دریافت گزارش مردمی و اطلاع مدیریت ستاد بحران استانداری ایلام درباره غرق شدن این جوان ۲۸ ساله ایلامی در دریاچه سد چم گردلان تیم امداد و نجات غواصی شهرستان ایلام به سرپرستی سجاد یکتا، بلافاصله به محل حادثه اعزام شد.

سجاد یکتا رئیس هیئت نجات غریق و غواصی شهرستان ایلام اعلام کرد: پس از دریافت درخواست از سوی ستاد بحران استانداری تیم تخصصی غواصی این شهرستان با سرپرستی وی بلافاصله به محل حادثه اعزام شده و عملیات جست‌وجو برای یافتن فرد غرق‌شده آغاز شده است.

جزئیات بیشتر این حادثه و نتیجه عملیات امداد و نجات متعاقباً اعلام خواهد شد.