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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۵

کودک ۲ ساله در استخر کشاورزی در ارومیه جان باخت

کودک ۲ ساله در استخر کشاورزی در ارومیه جان باخت

ارومیه - رئیس اورژانس آذربایجان غربی گفت: امروز جمعه کودک دو ساله در استخر کشاورزی در جاده سلماس ارومیه جان باخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزین رضازاده، در این زمینه اظهار کرد: امروز جمعه گزارش غرق‌شدگی کودکی ۲ ساله در یک استخر کشاورزی واقع در روستای تندرک (جاده سلماس) به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ استان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت این گزارش، تیم عملیاتی فوریت‌های پزشکی به محل حادثه اعزام شدند. با وجود حضور سریع عوامل اورژانس و انجام اقدامات لازم، متأسفانه کودک به دلیل گذشت زمان از لحظه غرق‌شدگی، علائم حیاتی خود را از دست داده بود.

رضازاده با اشاره به فصل گرما و افزایش حضور خانواده‌ها در باغات و اراضی کشاورزی، تاکید کرد: متأسفانه استخرهای کشاورزی فاقد حفاظ، به یکی از عوامل اصلی حوادث مرگ‌بار برای کودکان تبدیل شده‌اند.

وی یادآور شد: از تمامی هموطنان به‌ویژه در مناطق روستایی درخواست داریم نسبت به ایمن‌سازی محیط اطراف استخرها با فنس‌کشی و ایجاد موانع فیزیکی اقدام کنند،کودکان در این سنین به شدت کنجکاو هستند و حتی چند ثانیه غفلت می‌تواند به فاجعه‌ای غیرقابل جبران ختم شود.

کد مطلب 6878313

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