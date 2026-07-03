به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند در یادداشتی با اشاره به آمادگی گسترده نیروهای امدادی برای پوشش مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، نوشت: از نخستین ساعات اعلام برگزاری این مراسم باشکوه، مهم‌ترین دغدغه ما فراهم کردن شرایطی بود تا مردم بتوانند با آرامش، امنیت و سلامت در این بدرقه تاریخی حضور یابند.

وی افزود: برای امدادگران جمعیت هلال‌احمر، این روز تنها یک مأموریت عملیاتی نیست؛ بلکه روز خدمت به مردمی است که برای ادای احترام به میدان آمده‌اند. از همان ساعات اولیه، نیروهای امدادی، تیم‌های درمانی، نجاتگران و داوطلبان در مسیرهای منتهی به مراسم مستقر شدند تا هر جا که نیازی باشد، بی‌درنگ در کنار مردم باشند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به خدمات پیش‌بینی شده برای زائران و عزاداران، خاطرنشان کرد: در کنار ارائه خدمات امدادی و درمانی، اسکان اضطراری برای زائرانی که از شهرهای مختلف به تهران آمده‌اند نیز پیش‌بینی شده است. این مراکز با همکاری دستگاه‌های مسئول آماده شده‌اند تا خانواده‌ها با آرامش بیشتری در مراسم حضور داشته باشند.

کولیوند ادامه داد: امدادگران و داوطلبان هلال‌احمر همزمان در حوزه تغذیه و توزیع اقلام مورد نیاز نیز فعال هستند و تهیه و توزیع غذای گرم، آب آشامیدنی و سایر اقلام ضروری، بخشی از خدمات خانواده بزرگ هلال‌احمر به مردم است.

وی با تأکید بر اهمیت تکریم مردم در چنین مناسبت‌هایی، گفت: به همه امدادگران توصیه کرده‌ام که امروز بیش از هر زمان دیگری مهربانی، صبر و احترام را در خدمت‌رسانی به نمایش بگذارند؛ چرا که گاهی یک لیوان آب، یک لبخند یا همراهی با سالمندی که مسیر را با دشواری طی می‌کند، ارزشی هم‌سنگ یک عملیات بزرگ امدادی دارد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر تصریح کرد: هلال‌احمر در چنین روزهایی تنها یک سازمان امدادی نیست، بلکه عضوی از خانواده بزرگ ملت ایران است و هر امدادگر، نجاتگر و داوطلب با افتخار در کنار مردم ایستاده تا این حضور تاریخی با آرامش، سلامت و امنیت همراه باشد.

وی در پایان تأکید کرد: امروز آنچه در میدان دیده می‌شود، جلوه‌ای از خدمت بی‌منت، همدلی و مسئولیت‌پذیری است؛ دستانی که بی‌ادعا برای آسایش مردم تلاش می‌کنند و امدادگرانی که بزرگ‌ترین افتخار خود را خدمت صادقانه به مردم در روزهای سرنوشت‌ساز ایران می‌دانند.