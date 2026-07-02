به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کمیته امداد، نجات و درمان آیین تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در جمعیت هلال‌احمر برگزار شد و رئیس هلال‌احمر در این نشست از آمادگی کامل برای ارائه خدمات امدادی، درمانی و حمایتی به شرکت‌کنندگان خبر داد.

پیرحسین کولیوند در این جلسه با تأکید بر به‌کارگیری همه ظرفیت‌های جمعیت گفت: هلال‌احمر با تکیه بر لطف الهی، همراهی داوطلبان و حمایت خیران، تمامی‌توان خود را برای خدمت‌رسانی به جمعیت حاضر در مراسم به کار گرفته و اجازه نخواهد داد هیچ مراجعه‌کننده‌ای بدون دریافت خدمات بازگردد.

وی با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده با هلال‌احمر عراق افزود: امکانات ثابت درمانی جمعیت در عراق از جمله درمانگاه نجف و درمانگاه‌های کربلا فعال هستند. برای این مراسم، آمبولانس‌ها و امدادگران هم به این ظرفیت افزوده شده‌اند. در صورت نیاز، آمادگی اعزام نیرو، تجهیزات و آمبولانس‌های بیشتر نیز وجود دارد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با بیان اینکه پیشگیری از گرمازدگی از اولویت‌های اصلی این عملیات است، تصریح کرد: محتوای آموزشی لازم از طریق رسانه ملی و فضای مجازی در حال انتشار است. همچنین با توجه به تجارب پیشین، اقدامات پیشگیرانه درمانی و امدادی در دستور کار قرار گرفته است.

کولیوند ادامه داد: تعداد زیادی ویلچر با کمک خیران تأمین شده و از ظرفیت ویلچرهای موجود نیز برای جابه‌جایی سالمندان و افراد کم‌توان در مسیرهای مشخص استفاده می‌شود. همچنین سامانه‌ای برای پیگیری افراد گمشده طراحی شده و تیم‌های تخصصی در این زمینه فعال هستند.

وی با اشاره به تقویت پوشش امدادی محورهای مواصلاتی گفت: پایگاه‌های سیار به پایگاه‌های ثابت افزوده شده و تمهیداتی برای استراحت رانندگان در پایگاه‌ها پیش‌بینی شده است. برای تأمین منابع مورد نیاز نیز از محل اعتبارات داخلی جمعیت و کمک‌های خیران انجام می‌شود.

رئیس جمعیت هلال‌احمر همچنین از انسجام و هماهنگی مناسب با ستاد اجرایی فرمان امام(ره) خبر داد و افزود: همکاری و هم‌افزایی خوبی میان دستگاه‌ها برقرار است و پوشش متقابل خدمات در حال انجام است.

کولیوند در پایان با اشاره به احتمال حضور مهمانان خارجی و نمایندگان صلیب سرخ و هلال‌احمر سایر کشورها در این مراسم، گفت: مدیریت و پشتیبانی از مهمانان خارجی نیز در صورت حضور، در دستور کار قرار دارد.