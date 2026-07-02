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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۸

آمادگی هلال‌احمر برای خدمت در مراسم تشییع رهبر شهید

آمادگی هلال‌احمر برای خدمت در مراسم تشییع رهبر شهید

رئیس جمعیت هلال احمر از آمادگی برای خدمت‌رسانی در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در ایران و عراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کمیته امداد، نجات و درمان آیین تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در جمعیت هلال‌احمر برگزار شد و رئیس هلال‌احمر در این نشست از آمادگی کامل برای ارائه خدمات امدادی، درمانی و حمایتی به شرکت‌کنندگان خبر داد.

پیرحسین کولیوند در این جلسه با تأکید بر به‌کارگیری همه ظرفیت‌های جمعیت گفت: هلال‌احمر با تکیه بر لطف الهی، همراهی داوطلبان و حمایت خیران، تمامی‌توان خود را برای خدمت‌رسانی به جمعیت حاضر در مراسم به کار گرفته و اجازه نخواهد داد هیچ مراجعه‌کننده‌ای بدون دریافت خدمات بازگردد.

وی با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده با هلال‌احمر عراق افزود: امکانات ثابت درمانی جمعیت در عراق از جمله درمانگاه نجف و درمانگاه‌های کربلا فعال هستند. برای این مراسم، آمبولانس‌ها و امدادگران هم به این ظرفیت افزوده شده‌اند. در صورت نیاز، آمادگی اعزام نیرو، تجهیزات و آمبولانس‌های بیشتر نیز وجود دارد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با بیان اینکه پیشگیری از گرمازدگی از اولویت‌های اصلی این عملیات است، تصریح کرد: محتوای آموزشی لازم از طریق رسانه ملی و فضای مجازی در حال انتشار است. همچنین با توجه به تجارب پیشین، اقدامات پیشگیرانه درمانی و امدادی در دستور کار قرار گرفته است.

کولیوند ادامه داد: تعداد زیادی ویلچر با کمک خیران تأمین شده و از ظرفیت ویلچرهای موجود نیز برای جابه‌جایی سالمندان و افراد کم‌توان در مسیرهای مشخص استفاده می‌شود. همچنین سامانه‌ای برای پیگیری افراد گمشده طراحی شده و تیم‌های تخصصی در این زمینه فعال هستند.

وی با اشاره به تقویت پوشش امدادی محورهای مواصلاتی گفت: پایگاه‌های سیار به پایگاه‌های ثابت افزوده شده و تمهیداتی برای استراحت رانندگان در پایگاه‌ها پیش‌بینی شده است. برای تأمین منابع مورد نیاز نیز از محل اعتبارات داخلی جمعیت و کمک‌های خیران انجام می‌شود.

رئیس جمعیت هلال‌احمر همچنین از انسجام و هماهنگی مناسب با ستاد اجرایی فرمان امام(ره) خبر داد و افزود: همکاری و هم‌افزایی خوبی میان دستگاه‌ها برقرار است و پوشش متقابل خدمات در حال انجام است.

کولیوند در پایان با اشاره به احتمال حضور مهمانان خارجی و نمایندگان صلیب سرخ و هلال‌احمر سایر کشورها در این مراسم، گفت: مدیریت و پشتیبانی از مهمانان خارجی نیز در صورت حضور، در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 6877200
محدثه رمضانعلی

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