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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۷

پزشکیان: از همکاری‌ها و حمایت‌های ترکیه در دوران جنگ قدردانی می‌کنیم

پزشکیان: از همکاری‌ها و حمایت‌های ترکیه در دوران جنگ قدردانی می‌کنیم

رئیس جمهور از ابراز همدردی و حمایت‌های دولت و ملت ترکیه قدردانی کرد و با تأکید بر ضرورت تقویت همگرایی کشورهای اسلامی، مقابله با سیاست‌های تفرقه‌افکنانه در منطقه را مورد تاکید قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور اسلامی ایران در دیدار با آقای جودت یلماز، معاون رئیس‌جمهور جمهوری ترکیه و هیئت همراه که به‌منظور شرکت در آیین ادای احترام و بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی به تهران سفر کرده‌اند، از حضور، ابراز همدردی و حمایت‌های دولت و ملت ترکیه قدردانی کرد و آن را نشانه‌ای از پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی و دینی میان دو ملت مسلمان دانست.

رئیس‌جمهور با اشاره به تجاوزات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، این اقدامات را مغایر با اصول بنیادین منشور ملل متحد، قواعد آمره حقوق بین‌الملل و موازین شناخته‌شده حقوق بشردوستانه بین‌المللی توصیف کرد و اظهار داشت: در جریان این حملات، رهبر شهید انقلاب اسلامی، جمعی از فرماندهان، مسئولان، دانشمندان و شهروندان بی‌گناه کشورمان به شهادت رسیدند و در عین حال، عاملان این اقدامات همچنان با وقاحت با ادعای دفاع از حقوق بشر و ارزش‌های انسانی در عرصه بین‌المللی ظاهر می‌شوند.

پزشکیان با اشاره به نقش مخرب رژیم صهیونیستی در منطقه تصریح کرد: بررسی تحولات چند دهه اخیر نشان می‌دهد که این رژیم در بسیاری از بحران‌ها و تنش‌های منطقه‌ای نقش مستقیم داشته است، اما در عین حال تلاش می‌کند دیگران را عامل ناامنی معرفی کند. هدف اصلی این رویکرد، دامن زدن به اختلافات میان کشورهای اسلامی و تضعیف ظرفیت‌های جهان اسلام برای تأمین منافع نامشروع خود است.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تقویت همگرایی اسلامی افزود: جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که کشورهای مسلمان، فارغ از تفاوت‌های سیاسی و دیدگاه‌های موجود، از اشتراکات عمیق اعتقادی، فرهنگی و تمدنی برخوردارند و می‌توانند با گسترش همکاری‌های علمی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی، زمینه‌ساز توسعه، رفاه و ثبات پایدار در منطقه شوند.

پزشکیان خاطرنشان کرد: هر اندازه انسجام و همکاری میان کشورهای اسلامی افزایش یابد، امکان مداخله و تأثیرگذاری بازیگران مخرب در منطقه کاهش خواهد یافت. اگر جهان اسلام از ظرفیت‌های مشترک خود به‌درستی بهره بگیرد، زمینه برای تداوم جنایت‌ها و اقدامات بی‌ثبات‌کننده علیه ملت‌های منطقه از میان خواهد رفت.

رئیس‌جمهور همچنین از مواضع و همکاری‌های دولت ترکیه در جریان تحولات اخیر قدردانی کرد و گفت: روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه از ظرفیت‌های گسترده‌ای برای توسعه برخوردار است و اراده لازم برای ارتقای سطح مناسبات در دو کشور وجود دارد. ضروری است این اراده سیاسی به برنامه‌های عملیاتی و دستاوردهای ملموس در حوزه‌های مختلف تبدیل شود.

در این دیدار آقای جودت یلماز، معاون رئیس‌جمهور جمهوری ترکیه، ضمن ابلاغ پیام تسلیت و همدردی آقای رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه به مناسبت شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی، مراتب تسلیت دولت و ملت ترکیه را به دولت و ملت ایران ابراز کرد.

معاون رئیس جمهور ترکیه با اشاره به شهادت جمعی از شهروندان ایرانی، به‌ویژه دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه میناب در جنگ اخیر، اظهار داشت: این حوادث موجب تأثر عمیق ملت ترکیه شد و مردم کشور ما در این روزهای دشوار، خود را در غم و اندوه ملت ایران شریک می‌دانند.

جودت یلماز با اشاره به تلاش‌های دیپلماتیک آنکارا برای جلوگیری از گسترش درگیری‌ها و حمایت از روند پایان جنگ، گفت: ترکیه از ابتدای بحران، در هماهنگی با برخی کشورهای منطقه از جمله قطر و پاکستان، برای مهار تنش‌ها و کمک به توقف درگیری‌ها تلاش کرده است. از حصول توافق برای پایان جنگ استقبال می‌کنیم و امیدواریم این روند به صلحی پایدار و فراگیر در منطقه منتهی شود.

معاون رئیس جمهور ترکیه با اشاره به پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی جنگ اخیر افزود: تحولات مربوط به امنیت مسیرهای انرژی و کشتیرانی، از جمله در تنگه هرمز، نشان داد که هرگونه بی‌ثباتی در منطقه می‌تواند اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار دهد. در عین حال، افکار عمومی جهان شاهد ایستادگی و مقاومت ملت ایران در این شرایط دشوار بود.

جودت یلماز با قدردانی از پایداری ملت و دولت ایران اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در این مقطع هزینه‌ها و فداکاری‌های قابل توجهی متحمل شد و امیدواریم هرچه سریع‌تر روند بازسازی و جبران خسارت‌ها با موفقیت دنبال شود. همچنین معتقدیم رفع محدودیت‌ها و تحریم‌ها می‌تواند زمینه را برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی فراهم سازد.

معاون رئیس‌جمهور ترکیه با تأکید بر اهمیت توسعه روابط دوجانبه خاطرنشان کرد: هدف مشترک دو کشور باید ارتقای مناسبات در حوزه‌های اقتصادی، تجاری، انرژی، ترانزیت و سرمایه‌گذاری باشد. در این چارچوب، فعال‌سازی هرچه سریع‌تر کمیسیون‌های مشترک همکاری و اجرای توافقات موجود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

جودت یلماز تصریح کرد: هر اندازه روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه مستحکم‌تر و نزدیک‌تر باشد، زمینه برای مداخلات فرامنطقه‌ای و ایجاد شکاف میان کشورهای منطقه کاهش خواهد یافت. امنیت و ثبات منطقه در گرو همکاری، گفت‌وگو و اعتماد متقابل میان کشورهای منطقه است.

معاون رئیس جمهور ترکیه با اشاره به نقش تعیین‌کننده روابط تهران و آنکارا در معادلات منطقه‌ای افزود: مناسبات ایران و ترکیه صرفاً به روابط دوجانبه محدود نمی‌شود، بلکه آثار و پیامدهای آن بر روندهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی منطقه تأثیرگذار است.

جودت یلماز با تأکید بر ضرورت جلوگیری از گسترش جنگ و بی‌ثباتی در منطقه اظهار داشت: ملت‌های منطقه بیش از هر زمان دیگری نیازمند صلح، همکاری و توسعه هستند. جنگ و تنش هیچ دستاوردی برای کشورهای منطقه به همراه ندارد و تنها از مسیر گفت‌وگو، احیلمازمتقابل و همکاری‌های منطقه‌ای می‌توان آینده‌ای امن‌تر و باثبات‌تر برای ملت‌ها رقم زد.

معاون رئیس جمهور ترکیه همچنین از رئیس‌جمهور خواست مراتب سلام، تسلیت و همدردی آقای رجب طیب اردوغان را به رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، ابلاغ کند.

کد مطلب 6878410
محسن صمیمی

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