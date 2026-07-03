به گزارش خبرنگار مهر، محمود حسنی شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران، برای ارائه خدمات به زائران مراسم بدرقه رهبر شهید خبر داد و اظهار کرد: همزمان با اعزام و بازگشت زائران، از روز ۱۲ تیرماه تا پایان هفته، تمهیدات لازم برای پذیرایی و اسکان مسافران در دو محور اصلی تردد زائران پیش‌بینی شده است.

وی افزود: در مسیر رفت، نرسیده به عوارضی زنجان ـ تهران و مقابل میدان تره‌بار جدید و همچنین در مسیر برگشت، بعد از عوارضی به سمت زنجان، مجموعه ظریفیان با برپایی موکب اسکان، پذیرایی، پخت نان ، برنامه های فرهنگی آماده ارائه خدمات به زائران خواهد بود.

حسنی با اشاره به همکاری شهرداری زنجان با شهرداری تهران گفت: با توجه به اینکه منطقه ۱۸ شهرداری تهران به عنوان شهرداری معین زنجان تعیین شده است، تجهیزات و نیروهای خدماتی شهرداری زنجان نیز برای پشتیبانی از زائران به این منطقه اعزام شده‌اند.

معاون خدمات شهری شهرداری زنجان تصریح کرد: در این راستا، ۵۰ نفر نیروی خدماتی و تأسیساتی به همراه تجهیزات کامل رفت‌وروب، دو دستگاه خودروی فان حمل زباله، یک دستگاه سرویس بهداشتی پرتال ۲۰ چشمه، یک دستگاه حمام ۲۰ تایی، یک دستگاه آب‌سردکن صنعتی سه هزار لیتری، یک دستگاه یخچال خودرویی و تعدادی مخزن ذخیره آب و سایر تجهیزات مورد نیاز و همچنین ۱۳ دستگاه اتوبوس و ۷ دستگاه مینی بوس برای خدمت‌رسانی مطلوب به زائران اعزام در محل تعیین شده مستقر شده است.

وی تأکید کرد: تمامی امکانات و نیروهای پیش‌بینی شده با هدف رفاه، آسایش و ارائه خدمات شایسته به زائران بسیج شده‌اند و شهرداری زنجان با تمام ظرفیت در کنار سایر دستگاه‌های اجرایی برای خدمت‌رسانی به هموطنان حضور دارد.