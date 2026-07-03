کشف یک تن چوب تاغ قاچاق در محور سمنان-دامغان؛ متهمان دستگیر شدند

علیرضا رهایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از کشف بیش از یک تن چوب تاغ قاچاق در محور سمنان-دامغان خبر داد و بیان کرد: این محموله با همکاری یگان حفاظت منابع طبیعی، پلیس امنیت و کلانتری منطقه مورد شناسایی قرار گرفته است.

وی در توضیحات خبر اضافه کرد: در پی دریافت گزارشی از طریق سامانه ۱۵۰۴، نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی سمنان با همکاری کلانتری منطقه و پلیس امنیت استان، عملیات شناسایی و توقیف یک دستگاه خودروی نیسان حامل چوب قاچاق را در پلیس‌راه دومنظوره سمنان-دامغان اجرا کردند.

مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان از توقف و بازرسی خودرو خبر داد و ادامه داد: از این خودرو بیش از یک تن چوب تاغ که به صورت غیرمجاز حمل می‌شد، کشف و ضبط شد.

رهایی با بیان اینکه پس از انجام مراحل قانونی، پرونده قضایی برای متهمان تشکیل شد، یادآور شد: چوب‌های کشف‌شده به مأموران یگان حفاظت شهرستان سمنان تحویل و در پارک شهید عموزاده تخلیه شد.

وی با تأکید بر برخورد قاطع با قاچاق فرآورده‌های جنگلی و مرتعی اظهار کرد: متهمان این پرونده برای ادامه مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به کلانتری منطقه تحویل شدند.