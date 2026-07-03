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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۱۶

معتمدیان: ۱۴ زائرسرا در ورودی‌های اصلی تهران آماده خدمت‌رسانی است

معتمدیان: ۱۴ زائرسرا در ورودی‌های اصلی تهران آماده خدمت‌رسانی است

تهران- استاندار تهران از پیش‌بینی ۱۴ زائرسرا در مبادی اصلی ورودی پایتخت برای خدمت‌رسانی به زائران مراسم وداع و تشییع رهبر شهید خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، شامگاه جمعه در یک برنامه تلویزیونی، از آمادگی کامل پایتخت برای میزبانی از زائران مراسم وداع و تشییع رهبر شهید خبر داد و اظهار کرد: ۱۴ زائرسرا در مبادی اصلی ورودی تهران برای ارائه خدمات به زائران پیش‌بینی و آماده‌سازی شده است.

وی که استاندار تهران است، افزود: تهران بیش از ۱۲۲ ورودی اصلی و فرعی دارد که از این تعداد، ۱۴ ورودی به‌عنوان مبادی اصلی ورود زائران تعیین شده و در هر یک از این مبادی، یک زائرسرای بزرگ برای ارائه خدمات ایجاد شده است.

معتمدیان با اشاره به تمهیدات ترافیکی، تصریح کرد: پارکینگ‌های وسیعی نیز در این مبادی پیش‌بینی شده تا خودروها در حلقه‌های سوم و چهارم ترافیکی متوقف شوند و از ورود حجم بالای خودروها به داخل شهر جلوگیری شود.

استاندار تهران از زائران خواست حتی‌الامکان از ناوگان حمل‌ونقل عمومی برای سفر به تهران استفاده کنند و گفت: افرادی که با خودروی شخصی سفر می‌کنند، از تردد تک‌سرنشین خودداری کنند.

وی همچنین از شهروندان تهرانی درخواست کرد در ایام برگزاری مراسم، برای روان‌سازی ترافیک از استفاده از خودروهای شخصی پرهیز کنند.

معتمدیان با اشاره به آغاز مراسم در مصلای تهران، خاطرنشان کرد: درهای مصلی از ساعت ۶ صبح به روی زائران باز خواهد شد و با توجه به پیش‌بینی حضور گسترده مردم، ساختار ورود و خروج به‌صورت کریدورهای مشخص طراحی شده است تا تردد زائران با نظم و ایمنی انجام شود.

کد مطلب 6878487

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