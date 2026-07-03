جزئیات اعزام زائران همدانی به مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بابایی فر شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران ضمن تسلیت ایام سوگواری محرم و شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، اظهار کرد: برای تسهیل حضور مردم ولایتمدار استان همدان در مراسم تشییع، سازوکارهای ویژه‌ای پیش‌بینی شده تا زائران بدون دغدغه در این آیین باشکوه شرکت کنند.

وی با اشاره به دو شیوه در نظر گرفته شده برای اعزام، گفت: نخستین شیوه، اعزام با خودروی شخصی است که متقاضیان می‌توانند از طریق سامانه «باید برخاست» که در پلتفرم‌های داخلی «بله، ایتا، روبیکا و سروش» فعال است، ثبت‌نام کنند و پس از تکمیل اطلاعات، سامانه به‌صورت هوشمند و الکترونیک، آدرس دقیق محل اسکان و پارکینگ اختصاصی را به زائر اعلام می‌کند، این فرآیند از ۱۲ تیرماه آغاز شده و تا روز مراسم تشییع تداوم خواهد داشت.

مسئول اردویی سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان با بیان اینکه شیوه دوم اعزام کاروانی است، ادامه داد: در این شیوه زائران با مراجعه به حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت بسیج ثبت‌نام می‌کنند و اعزام‌ها به صورت متمرکز توسط نواحی بسیج شهرستان‌ها مدیریت می‌شود، برای این کاروان‌ها، تمامی ملزومات از جمله پارکینگ، تغذیه و اسکان پیش‌بینی شده و هر اتوبوس دارای مسئول کاروان است که هماهنگی‌های لازم را برای رفت و برگشت زائران انجام می‌دهد.

وی افزود: نیروهای سپاه انصارالحسین(ع) به منظور پشتیبانی و رفع هرگونه چالش احتمالی، در محل‌های حضور زائران به‌صورت میدانی مستقر خواهند بود.

بابایی فر در ادامه به هماهنگی‌های صورت‌گرفته برای اسکان و پذیرایی زائران در تهران اشاره کرد و گفت: با توافقات انجام‌شده «شهرداری منطقه ۲۲ تهران» به عنوان نهاد معین، مسئولیت میزبانی از زائران استان‌های همدان و فارس را بر عهده گرفته است.

وی تصریح کرد: جلسات هماهنگی مستمری میان شهردار منطقه ۲۲ تهران و نماینده شهرداری همدان در تهران برگزار شده تا موضوعات مربوط به پارکینگ، محل‌های اسکان و خدمات پذیرایی زائران به بهترین نحو مدیریت شود.

مسئول اردویی سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان در پایان خاطرنشان کرد: با اقدامات صورت‌گرفته، تمامی تمهیدات لجستیکی برای میزبانی شایسته از زائران هم‌استانی در پایتخت فراهم شده و زائران می‌توانند با آرامش خاطر در مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید حضور یابند.